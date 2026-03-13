Philipp (KDU-ČSL): Jednací řád není nutné měnit, stačí se chovat slušně

Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře,
vyprovokovala mě k tomuto vystoupení reakce na pana kolegu Šťastného, prostřednictvím pana předsedajícího. Ne, že by neměl pravdu. Má pravdu, měli bychom se tady chovat slušně, měli bychom se navzájem respektovat, měli bychom předkládat především fakta a ne jenom nějaké smyšleniny.
Ale já bych chtěl říct, pane kolego, vy jste tu nebyl v minulém volebním období. Já jsem tady druhé volební období a ty móresy, které jsem se tady možná trochu naučil od kolegů, kteří v té době byli v opozici, ty jsem si sem nepřinesl, ty jsem jenom obkoukal. Já se jich budu samozřejmě snažit zbavit, protože nechci být nekonstruktivní, nechci být neseriózní, chci se bavit o faktech, nechci nikoho napadat, nechci být sprostý. Ale to, co se tu dělo v minulém volebním období, bylo natolik negativně inspirující, že se to nám všem, kteří jsme tu byli, možná trošku vrylo pod kůži. My se toho snad časem zbavíme, ale není to jednoduché.
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Možná ta doba, kdy jste tu byl před těmi několika volebními obdobími, byla tvrdá, byla možná drsná, ale rozhodně neodpovídala tomu, jaké bylo to minulé volební období. Mnohahodinové, sedmi, osmihodinové projevy představitelů, kteří neměli co říct, kteří jenom zaplňovali čas, některé velmi nevybíravé výrazy, které jsme si tady od opozice vyslechli. To všechno jsou věci, které potom vedou k tomu, že člověk je ostražitý, nebo respektive možná se to prostě trošku naučí, anebo to možná dokonce chce trošku vrátit té současné koalici. Tak se na nás, pane kolego Šťastný, prostřednictvím pana předsedajícího, nezlobte. My se to odnaučíme časem, anebo se to ani třeba mnozí z nás nenaučili. Ti mladí to tady ještě nemají pod kůží. Ale prostě není to jednoduché se zbavit reminiscence na to minulé období, na ty sprostoty, které tady byly.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Výsledkem toho minulého období je to, že po 30 letech je třeba změnit jednací řád. Ale on není potřeba změnit kvůli nám, kvůli současné opozici. Současná opozice nechce obstruovat. My chceme jenom říkat, že si myslíme o věcech to a to, chceme navrhovat alternativy, chceme, abyste nás slyšeli a abyste nás vnímali, i když tušíme, že nás stejně nebudete respektovat a stejně naše třeba dobře míněné rady nebudete brát v úvahu. Já si osobně myslím, že jednací řád není nutné měnit, že stačí se chovat slušně, navzájem s respektem, a že kdybychom toto dodržovali, tak současný jednací řád je úplně v pořádku.
Druhou věc, kterou jsem chtěl připomenout, je mezinárodní situace a situace našeho státního rozpočtu v oblasti obrany. V posledních dnech jsem měl několik setkání s různými velvyslanci evropských zemí a zajímavé na tom bylo, že přestože moje odbornost je především organizace zdravotnictví nebo zdravotnická a sociální tématika - oni se na to tak tímto způsobem připravili a bavili jsme se především o této oblasti - tak vždy se v rámci toho rozhovoru ptali také na situaci našeho státního rozpočtu, především v oblasti výdajů na obranu.
Já bych chtěl opět apelovat tak, jako jsme to dělali při projednávání státního rozpočtu, abychom dodržovali svoje závazky, které máme vůči NATO, abychom se nezaštiťovali tím, že myslíme na lidi. Jestli myslíme na lidi, tak musíme myslet především na jejich bezpečnost, a jejich bezpečnost nezajistíme tím, že zvedneme o pár korun tu nebo onu dávku. Jejich bezpečnost můžeme zajistit pouze tím, že budeme řádně plnit své závazky vůči NATO a v případě napadení se potom kolektivně všichni budeme bránit případnému agresorovi. Apeluji proto na vás, myslete na to. Jsme vnímáni jako někdo, kdo neplní své závazky a začíná se to propisovat i do diskusí, které máme se svými kolegy z ambasád.
Děkuji vám za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.