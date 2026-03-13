„Chcípněte.“ Výhrůžky smrtí Vachatové. Tak daleko došel hon chvilkařů

K celé věci přispěla i aktivita analytika Romana Mácy, dnes působícího ve spolku Štít demokracie. Ten na sociálních sítích vyzval své sledující, aby ze zahraničí poslali drobný finanční dar Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP), odkud Vachatová na Úřad vlády přišla. Cílem podle něj mělo být otestovat připravovaný zákon o zahraničním vlivu.
„Nemám tu prosím někoho, kdo má účet u zahraniční banky a poslal by třeba pět korun politické neziskovce Společnost pro obranu svobody projevu?“ napsal Máca na Facebooku.
Krátce poté se na účet organizace skutečně objevila drobná částka ze zahraničí, konkrétně z Ghany. Máca následně ironicky vyzval, aby se případem zabývala právě Vachatová jako poradkyně vlády.
Vlna útoků na sociálních sítích
Kritici Vachatové mimo jiné poukazují na to, že její bratr dlouhodobě pracuje v Rusku.
Pod některými příspěvky se objevily komentáře, které překračují hranici běžné politické kritiky. Jeden z uživatelů například napsal: „Vzkáž bráchovi, že jeho hulení rusáckých pér se nevyplatí jemu ani tobě… Už si začněte vybírat lampy v Praze. Budete skvělej případ, jak tu zacházíme s kolaboranty.“
Další komentující pak napsal ještě ostřeji: „Svině rusácká. Doufám, že ty a tvůj bratr chcípnete. Snad vás SBU zlikviduje.“
Aktivista Antonín „Tony“ Pášma, spojený s iniciativou Milion chvilek pro demokracii, v této souvislosti uvedl, že podle něj představují tyto vazby bezpečnostní riziko. „Vachatová je se svými vazbami na Rusko bezpečnostním ohrožením pro Českou republiku a musí okamžitě skončit,“ napsal na sociálních sítích.
Komentátorka Karolina Stonjeková přirovnala současnou situaci k „lidovému soudu“ na sociálních sítích.
„Sleduju nechutný koordinovaný mediální hon na Natálii Vachatovou,“ uvedla. Podle ní je paradoxní, že někteří politici a aktivisté, kteří jinak varují před opakováním minulosti, se nyní sami podílejí na veřejném zostuzování lidí kvůli jejich názorům či rodinným vazbám.
Natálie Vachatová
Zastání od bývalých kolegů
Naopak zcela jiný pohled nabídli někteří bývalí spolupracovníci Vachatové ze Společnosti pro obranu svobody projevu.
Herní vývojář a zakladatel studia Warhorse Daniel Vávra označil celou kauzu za mediální hon na čarodějnice. Podle něj je Vachatová terčem útoků především kvůli tomu, že se její jméno objevilo u návrhu zákona, který by měl zvýšit transparentnost financování politických neziskových organizací.
„Nikomu nenadávala, nic neprovedla, ale v tomhle případě je hon na čarodějnice naprosto v pořádku. Brání demokracii,“ napsal Vávra ironicky. Dodal také, že Vachatová podle jeho informací dostává i výhrůžky smrtí.
Podobně se vyjádřil i bývalý předseda Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý.
„Postavíme se za ni proti lživým útokům a vyhrožování násilím,“ uvedl Veselý. Podle něj je současná kampaň motivována především obavami části neziskového sektoru ze ztráty vlivu a financí.
Spor o zákon
Celý spor se přitom točí především kolem návrhu zákona o zahraničním vlivu, který má zavést registr politických neziskových organizací financovaných ze zahraničí. Inspirací má být americká legislativa FARA.
Podle zastánců by norma pouze zvýšila transparentnost financování politických aktivit. Kritici naopak varují, že by mohla být zneužita k tlaku na občanskou společnost.
Samotná Vachatová se k celé věci zatím veřejně podrobněji nevyjádřila. Debata o zákonu i o jejím působení na Úřadu vlády však dál pokračuje – a podle všeho zůstává jedním z dalších frontových střetů v ostré domácí politické debatě.
