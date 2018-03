Česká centra: Československá nová vlna na Sofia Film Fest

Program „Československé nové vlny“ se divákům představí v prostorách Českého centra v Sofii, které je tradičním partnerem největšího filmového festivalu v Bulharsku.

Program byl zahájen 19. 3. 2018 projekcí filmu Miloše Formana Černý Petr. Diváci festivalu měli možnost vidět digitálně restaurovanou verzi, která film zachycuje v podobě z roku 1964, kdy byl snímek premiérově uveden do československých kin. V úterý 20. 3. 2018 byl uveden jeden z nejoceňovanějších titulů šedesátých let, a to snímek jenž získal v roce 1968 Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Film Ostře sledované vlaky je celovečerní debut režiséra Jiřího Menzela, který adaptoval novelu jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů Bohumila Hrabala. Film byl také uveden v digitálně restaurované verzi.

Ve středu 21. 3. 2018 se na festivalu představilo jedno ze stěžejních děl československé nové vlny režisérky Věry Chytilové, bizarní satirická groteska Sedmikrásky, z roku 1966. Spolupracovník Miloše Formana scénárista a režisér Ivan Passer natočil v roce 1965 snímek, jenž je pozoruhodnou sondou do atmosféry dobového života a zároveň osobitou studií mezilidských vztahů. Intimní osvětlení bylo, stejně jako předchozí snímky, zpřístupněno v digitálně restaurované verzi.

autor: Tisková zpráva