Česká centra: Růžový tank Davida Černého ve Stockholmu

Růžový tank Davida Černého byl až doposud k vidění v rámci bienále na centrálním náměstí ve švédském Örebro. Nyní se však nově přesouvá do Stockholmu na náměstí Raoula Wallenberga.

Prezentace kontroverzního díla tvoří součást výstavy s názvem Democracy in Action, kterou zaštiťuje České centrum Stockholm ve spolupráci se zastupitelským úřadem a švédskými organizacemi (Kommun Invest, město Örebro, Konstfrämjändet). Cílem aktivit je připomenout třicet let výročí od Sametové revoluce. Open-air událost ve Stockholmu nabídne švédským návštěvníkům interaktivní prostor, kde mohou odpovědět na otázku, co pro ně znamená demokracie dnes. Událost proběhne za účasti Tomáše Petříčka, ministra zahraničních věcí ČR.

ZUZANA KABELKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA STOCKHOLM:

„Pink Tank jsme rozpracovali jako koncept ve spolupráci se dvěma švédskými kurátory na popud Niklase Bennwika, který před pár lety působil na švédské ambasádě v Praze. Primárně šlo o to vysvětlit, jak umění upozorňuje na problémy, jak chytrá myšlenka dovede nahlodat nedemokratický režim a povzbudit národ. Švédsko více než 200 let nezažilo konflikt, nesdílí stejný historický kontext jako náš region. Koncept by tedy měl švédské publikum překvapit, nasměrovat pozornost k naší zemi a zavdat podnět k zamyšlení nad problémy demokracie v dnešním světě.“

Podle Zuzany Kabelkové pak celý projekt Democracy in Action poukazuje na schopnost jedince upozornit na problémy demokracie. Na příkladu ukázek českého umění prezentuje pohled do historie (například okupaci prostřednictvím fotografií od Dany Kyndrové). Nové dílo Lucie Frýdlové má naopak upozornit na to, že současná generace vnímá historii skrze knihy, učebnice, skrze domněnky, jak se asi věci udály, jak se asi lidé cítili a pasivně přijímá informace bez většího zájmu individuí. Růžový tank Davida Černého tvoří významnou součást projektu a jako takový bude pod září umístěn na náměstí Raoula Wallenberga.

DAVID ČERNÝ:

„Demokracie není samozřejmostí, musíme o ni pečovat. Jsem rád, že na OpenArt v Örebro může být můj Růžový tank součástí diskuse o této hrozbě."

Slavnostní zahájení doplní nevšední aspekt. Návštěvníci budou mít možnost odpovědět na otázku „Co pro vás znamená demokracie dnes?“. Své vzkazy mohou psát přímo na interaktivní plochu umístěnou na volném prostranství u tanku. Open-air událost 9. 9. 2019 zahájí Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí České republiky. Za švédskou stranu povede úvodní řeč Margot Wallström, ministryně zahraničních věcí Švédského království.

