Česká krajina: Od tragické smrti zubřího mláděte uplynul téměř měsíc, desítky zvířat jsou stále v ohrožení

„S blížícím se létem začíná být situace vážná. Požádali jsme o pomoc řadu politiků, od radních, přes zastupitele až po poslance. Většina z nich nám přislíbila pomoc, bohužel ani po tak dlouhé době se nic nezměnilo,“ uvedl Dalibor Dostál.

Poprvé za deset let od práce na projektu začíná zvažovat, že rezervaci bude nutné uzavřít. „Deset let rezervaci s velkým úsilím bráníme. Nenechal jsem se zastrašit vydíráním, výhrůžkami fyzickou likvidací, dlouhodobými korupčními tlaky, ani snahami zlikvidovat rezervaci desítkami kontrol. Nezlomily mě ani vážné zdravotní problémy, které mi dlouhodobá práce v těchto extrémních podmínkách způsobila. Ale je zřejmé, že bez vody nemůže takto rozsáhlý projekt dlouhodobě fungovat,“ doplnil Dalibor Dostál a doplnil: „Pro Českou republiku by to byla obrovská ostuda, nikde v Evropě nemuselo k ničemu podobnému dojít.“ Rezervace byla otevřena v roce 2015, ale již od jejího budování v roce 2014 byla vystavena tlakům, aby vůbec nevznikla. O části území bývalého vojenského prostoru Milovice dlouhodobě usilují developeři i spekulanti s pozemky. Tyto skupiny pak výrazně ovlivňují práci některých úředníků.

Napajedlo pro velké kopytníky mělo vzniknout bezprostředně po rozšíření rezervace na přelomu let 2020 a 2021. Jeho schválení bylo přislíbeno během několik dní v listopadu 2020, kdy ochranářská organizace Česká krajina o souhlas se vznikem napajedla požádala. Namísto toho rezervace již více než dva a půl roku čeká na vydání souhlasu, které blokuje jediný úředník.

K úhynu zubřího mláděte došlo poté, co oprava vodovodu pro sousední obec, vedoucího přes část rezervace, odřízla zvířata od jediného, navíc dosluhujícího napajedla. Po několik týdnů proto bylo nutné nouzové zásobování rezervace vodou, které bylo pro zvířata rizikové. I když rekonstrukce potrubí již skončila, jediný zdroj vody není pro rezervaci dostačující. Navíc je za hranicí své životnosti a již před dvěma lety měl projít generální opravou. Jeho odstávka však není možná, protože nový zdroj vody stále nevznikl. Kvůli zásobování zvířat tak bylo v minulosti nutné vodu dovážet nebo složitě přečerpávat.

„Smrt zubřího mláděte ukázala, kam až jsou lidé vyvíjející likvidační tlaky na rezervaci ochotní zajít. Změnilo to můj pohled na Českou republiku, nikdy dříve bych si nepřipustil, že v naší zemi může k něčemu podobnému dojít,“ uzavřel Dalibor Dostál. Jméno úřadu, které přes dva a půl roku blokuje zřízené vodního zdroje pro světoznámou rezervaci, nechce zveřejňovat, aby nekomplikoval složitá jednání o záchraně zvířat. Jen doplnil, že nejde o Městský úřad v Milovicích, protože věc nespadá do jeho působnosti.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina (ZDE) nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Qminers, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Accace, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Vertue, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.

Ochranářskou společnost Česká krajina založil v roce 2007 Dalibor Dostál, politolog, novinář a bývalý šéfredaktor celostátní redakce Deníku. Jako novinář se dlouhodobě věnoval právě tématům ochrany přírody, životního prostředí, ale i filantropie a neziskového sektoru. Za to obdržel v roce 2009 Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v roce 2011 cenu Mediální čin roku od Nadace OKD. Spolupracoval s Fórem dárců, byl členem poroty soutěže Starosta roku, členem novinářské poroty ceny Via Bona a členem hodnotící komise občanského sektoru v ČR pro USAID. Za projekt návratu velkých kopytníků obdržel v roce 2019 prestižní Cenu Josefa Vavrouška, v roce 2020 Cenu SDGs v oblasti Změn klimatu. Více informací najdete ZDE.

