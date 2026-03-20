Česká pošta: Fotografie fotografa Josefa Sudka na poštovní známce

20.03.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V rámci emise Umělecká díla na známkách uvádí Česká pošta do prodeje příležitostnou poštovní známku věnovanou fotografovi Josefu Sudkovi.

Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Motivem známky je Sudkovo zátiší Kompozice (1950–1954) s vejcem vloženým do volně stočeného svitku filmu. Tématem známky je vejce vložené do volně stočeného svitku filmu. Pozadí tvoří deska stolu. Jednoduché aranžmá vyniká čistotou formy i prací se světlem.

Příležitostná poštovní známka má nominální hodnotu 35 Kč a vychází v nákladu 52 tisíc kusů. K dostání je na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.  Autorem grafické úpravy je Otakar Karlas.

Josef Sudek patří k nejvýznamnějším osobnostem české i světové umělecké fotografie 20. století. Jeho tvorba je ceněna pro lyrickou atmosféru, intimitu a technickou preciznost. Zátiší použité na známce pochází z vrcholného období autorovy práce a zaujme promyšlenou kompozicí i jemnou škálou šedých tónů.

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , TZ

Mandát

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

