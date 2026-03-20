Česká pošta: Fotografie fotografa Josefa Sudka na poštovní známce

Motivem známky je Sudkovo zátiší Kompozice (1950–1954) s vejcem vloženým do volně stočeného svitku filmu. Tématem známky je vejce vložené do volně stočeného svitku filmu. Pozadí tvoří deska stolu. Jednoduché aranžmá vyniká čistotou formy i prací se světlem.
Příležitostná poštovní známka má nominální hodnotu 35 Kč a vychází v nákladu 52 tisíc kusů. K dostání je na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty. Autorem grafické úpravy je Otakar Karlas.
Josef Sudek patří k nejvýznamnějším osobnostem české i světové umělecké fotografie 20. století. Jeho tvorba je ceněna pro lyrickou atmosféru, intimitu a technickou preciznost. Zátiší použité na známce pochází z vrcholného období autorovy práce a zaujme promyšlenou kompozicí i jemnou škálou šedých tónů.
