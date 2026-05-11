Rakušan (STAN): Vláda předvádí nebezpečný hazard s budoucností naší země

Jako nedostatečnou a zásadním způsobem podceněnou vnímají stínoví ministři krizovou připravenost státu, kdy tak Česko jde proti trendu: vyspělé evropské země mají komplexní systém ochrany, díky kterým je společnost připravena rozpoznat a reagovat na různá narušení bezpečnosti. Jak v otázce rozpočtové odpovědnosti, tak v otázce bezpečnosti Česka dělá Babišova vláda riskantní rozhodnutí, před kterými Kabinet budoucnosti důrazně varuje a apeluje, aby od nich ustoupila. Stínoví ministři projednali i tzv. lex Čapí hnízdo, za kterým stojí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), s cílem zbavit soudce povinnosti respektovat odvolací instanci, pokud je zaváže, jak rozhodnout. Načasování novely vzhledem k rozsudku v kauze Čapí hnízdo si žádá podle Starostů vysvětlení.
„Vláda v přímém přenosu předvádí nebezpečný hazard s budoucností naší země, a to jak v rovině rozpočtové, tak bezpečnostní. Babišova vláda připravila rozpočtový podfuk, kdy se snaží nová pravidla protlačit čistě na sílu, bez ohledu na jejich dopady. Naše ekonomická expertka, stínová ministryně financí Lucie Sedmihradská před tímto postupem důrazně varuje: tyto kroky jsou sice na první pohled nenápadné, ale ve svém důsledku pro stabilitu státu naprosto ničivé. Příští týden k tomu budeme v rámci jednání Sněmovny velmi obsáhle vystupovat a detailně pojmenujeme vše, co vnímáme jako zásadní chyby. A v neposlední řadě chci informovat o tom, že jsme právě kvůli destrukčnímu rozvolnění rozpočtových pravidel připraveni ve spolupráci s ostatními opozičními stranami podat stížnost k Ústavnímu soudu. Stejně alarmující je situace v oblasti bezpečnosti. Vláda fakticky snižuje odolnost našeho státu, když sebrala finanční prostředky na krizovou připravenost i boj s dezinformacemi. Výsledkem tedy je, že poradkyně premiéra Natálie Vachatová navrhuje v plánu priorit Česka na čerpání unijních peněz vypustit posilování společenských odolností. Babišova vláda jde v tomto ohledu absolutně ignorantsky proti trendům vyspělých evropských zemí, kde pracují s komplexními modely a systémy obrany státu a zapojují jednotlivé instituce, školy, média i občanské organizace. Díky tomu pak jsou mnohem rychleji a účinněji reagovat na vlivové operace. Navzdory všem předvolebním slibům o rázné obraně našich zájmů neudělali vůbec nic s aktivitou ruských agentů na našem území. Je to trestuhodná nečinnost, která nás všechny ohrožuje,“ shrnul předseda Starostů a stínový premiér Vít Rakušan.
Právě před pohybem ruských špionů jsme už začátkem roku upozorňovali ministra zahraničních věcí, aby situaci řešil. Premiér Babiš přitom opakovaně ujišťoval, že vláda se problémem bude zabývat a že ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) připraví potřebné podklady. „Předchozí vláda, které byli Starostové součástí, plánovala zavést systém, který by umožnil českým tajným službám ruské diplomaty prověřit před jejich příjezdem do Česka. Andrej Babiš opakovaně přislíbil, že podnikne potřebné kroky. Dosud se nic nezměnilo, žádný systém není nastaven a v Česku bují ruští špioni pod diplomatickým krytím. Proto znovu apelujeme na Babišovu vládu, na ministra Macinku, aby situaci začal neprodleně řešit. Protože jinak budou i nadále agenti Kremlu působit mezi námi,” varoval stínový ministr zahraničních věcí Martin Dvořák.
Předmětem jednání byla i krizová připravenost Česka, kterou Babišova vláda naprosto podceňuje a nevěnuje jí takovou pozornost, jakou by měla. Například s přihlédnutím na energetickou bezpečnost, která je pro bezpečnostní politiku státu zásadní. „Naše země je extrémně závislá na dovozu fosilních paliv. Je proto nutné, aby na naši práci nová vláda, jejíž členové nám v roce 2021 zanechali téměř 100% závislost na ruském plynu, navázala v diverzifikaci dodavatelů, posilování Státních hmotných rezerv, podniků MERO a ČEPRO, ale i v dalších krocích, které tuto závislost pomohou snižovat. Dostavba Dukovan ani spolupráce ČEZ na malých modulárních reaktorech, které se za mého působení na ministerstvu rozjely, nás ale nespasí. Potebsuekme nezávislé zdroje energie na našem území a z tohoto důvodu je naprosto nesmyslný boj části vládní koalice proti obnovitelným zdrojům. Vláda by také měla navázat na naše rekordní investice do přenosových a distribučních soustav včetně mnohem robustnějšího propojení s Polskem a Německem,” popsal doporučující kroky svému protějšku ve vládě stínový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Stínoví ministři projednali také návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), který v ve chvíli, kdy vrchní soud předal soudu prvního stupně stanovisko, aby uznal exporadkyni premiéra Andreje Babiše a nynější europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) vinnou, přichází se změnou. Chce soudce zbavit povinnosti respektovat odvolací instanci, pokud je zaváže, jak rozhodnout. „Myslím si, že vláda v této situaci nemůže vést tuto debatu s úplně přesvědčivou neutralitou. Nelze totiž přehlédnout, že změna přichází v době, kdy se dotýká i politicky citlivých kauz lidí, kteří jsou dnes u moci. A právě proto by podle mého názoru měla každá rozumná vláda postupovat maximálně zdrženlivě. Současný právní stav je přitom sám o sobě legitimní a dlouhodobě funkční. Proto se nabízí otázka: proč je potřeba tuto změnu otevírat právě teď? Neříkám, že ten návrh je odborně nesprávný. Naopak – z právního hlediska jde o jeden z legitimních modelů, které mohou fungovat. Problém ale není jen v samotném obsahu. Problém je i v načasování a v tom, jak to bude působit na veřejnost. Právo nestačí jen správně napsat. Lidé musí věřit, že nevzniká podle momentálního zájmu těch, kdo jsou právě u moci,” dodal stínový ministr spravedlnosti Karel Dvořák.
