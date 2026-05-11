Lhali, pak mazali, ale to nepomůže. Rajchl chystá na média předžalobní výzvy

Instagram promazával falešné účty, tedy profily, které platforma vyhodnotila jako uměle vytvořené nebo sloužící ke zvyšování dosahu. Následně se rozjela vlna mediálních výstupů, které tvrdily, že právě Jindřich Rajchl je jedním z těch, kdo během chvíle přišel o statisíce sledujících.
JUDr. Jindřich Rajchl
Prvotní taková informace vyšla od iniciativy Štít demokracie a následně ji převzala další média. „Dnes Štít demokracie si vymyslel, že jsem přišel o 220 tisíc sledujících, protože mi je Instagram promazal. Okamžitě na to reagovalo Forum 24, které napsalo článek, že je to usvědčení Rajchla, jak přišel o těch 220 tisíc sledujících, jakým způsobem mu brutálně promazali Instagram,“ popsal Rajchl, který za nejhorší označil to, že se stejné tvrzení objevilo i na iDNES.
Mimo jiné zdůraznil, že počet přes 230 tisíc sledujících má na svém Facebooku, nikoli Instagramu. „Nikdo z těchto novinářů se neobtěžoval ověřit základní fakta. 230 tisíc sledujících mám na Facebooku, nikoli na Instagramu. Mám je tam pořád a neustále to číslo roste. Na Instagramu mám v tuto chvíli zhruba 8 400 sledujících,“ upřesnil Rajchl, že těžko by mu Instagram odebral 220 tisíc sledujících, když jich na této síti tolik nikdy neměl.
Naopak tvrdí, že úbytky se měly týkat jiných politiků. „Neubyl mi ani jeden jediný. Ani jeden jediný sledující. Naopak u politiků pěti opozice jich ubyly desítky, někde i stovky,“ poukázal. „Ale iDNES napsal, že jsem já přišel o masivní počet sledujících, Trump a Rajchl, a dokonce na Facebooku dal mou fotku, přímo mou fotku, že Rajchlovi zase někdo umazal nějaké sledující,“ doplnil poslanec.
V kontextu toho doplnil, že má k dispozici výpis ze svého účtu, který má podle něj dokazovat, že k žádnému úbytku sledujících nedošlo. „Výpis z mého instagramového účtu jasně prokazuje, že mi neubyl ani jeden jediný sledující,“ zdůraznil Rajchl.
„Nikdo z těch novinářů si to neobtěžoval ověřit. Mohli si to ověřit naprosto snadno, jenom přebírali lež jeden od druhého. Takhle vypadá práce mainstreamu,“ pokračoval Jindřich Rajchl.
Rajchl avizuje předžalobní výzvy
Kvůli článkům o údajném úbytku sledujících chce Rajchl podniknout právní kroky. Obrátit se chce na vydavatele i provozovatele webů, které podle něj nepravdivou informaci zveřejnily. „Ihned zítra odcházejí předžalobní výzvy na vydavatele všech těchto webů, na jejich provozovatele. Budu požadovat kategorickou omluvu a budu požadovat relutární satisfakci, tedy nahrazení nepeněžité újmy v penězích,“ dodal Rajchl.
„iDNES smazal facebookový příspěvek, změnil titulek na svém webu a smazal část toho článku, který se týká mě. Forum 24 smazal celý ten článek. Globe 24 nesmazal ještě nic, o to budou platit víc,“ uvedl Rajchl.
„Oni šířili jasnou lež. Namísto toho, aby se soustředili na opoziční politiky, kterým skutečně ubyli ti sledující – mně ani jeden– tak to otočili proti mě a jednoznačně, jasně, flagrantně lhali,“ uvedl Rajchl.„To, že Rajchl. „To, to smazali, to už vám nepomůže,“ vzkázal webům, který stojí za které těchto problematických textů.
!? „Jenom přebírali lži jeden od druhého. Takhle vypadá práce mainstreamu. Budu požadovat jednoznačnou a kategorickou omluvu, odejdou předžalobní výzvy!“ Rajchl o lžích českých médií, že prý ztratil desítky tisíc odběratelů na Instagramu. pic.twitter.com/mljWYKojdU— neČT24 (@42TCen) May 11, 2026
