Výstava v Nové budově Národního muzea představí snímky 31. ročníku soutěže Czech Press Photo

Návštěvníci budou mít možnost spatřit výběr oceněných a finálových snímků 31. ročníku soutěže, která dlouhodobě mapuje klíčové události, společenské proměny i intimní lidské příběhy prostřednictvím profesionální fotografie. Letošní ročník byl zároveň rekordní – do soutěže se přihlásilo téměř 300 fotografek a fotografů a odborná sedmičlenná mezinárodní porota hodnotila celkem 5250 snímků v devíti soutěžních kategoriích.
Výstava představí téměř 800 fotografií vybraných z tohoto rozsáhlého souboru. K vidění budou vítězové i nominovaní všech soutěžních kategorií, držitelé speciálních a partnerských ocenění i vybrané práce účastníků Czech Photo Junior. Fotografií roku se stal snímek ze série Práce horníků na dole ČSM-Sever (OKD) autora Lukáše Kaboně z Deníku, který zachycuje závěr jedné významné etapy průmyslové historie České republiky.
Letošní ročník nebyl definován jedním dominantním tématem. Oceněny byly například snímky mapující benzenovou ekologickou katastrofu, intimní portrét primabaleríny, každodenní soužití na česko-slovenské hranici či mimořádné odhodlání hendikepovaných sportovců. Nechybí ani fotografie dokumentující zásadní politické události, včetně voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
„Spolupráce Národního muzea s Czech Press Photo patří k tradičním projektům, které dlouhodobě přitahují širokou veřejnost. Výstava každoročně nabízí silné a autentické obrazové svědectví o událostech, které formují naši současnost, a oslovuje tisíce návštěvníků napříč generacemi. Jsme rádi, že i letos můžeme tento projekt hostit v prostorách Nové budovy a nabídnout návštěvníkům výjimečný pohled na svět prostřednictvím současné fotografie,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
V rámci soutěže bylo vyhlášeno sedm tradičních kategorií, které letos doplnily dvě nové – Projekt Evropa, otevřený fotografům z celé Evropy, a Život v Česku, zaměřený na dlouhodobé dokumentární výpovědi o současné společnosti.
„Czech Press Photo je symbolem kvalitní žurnalistiky, v níž se snoubí kreativita, odvaha a profesionalita. Oceněné snímky nesou jedinečný rukopis svých autorů a vypovídají o své době způsobem, který slova nikdy plně nepostihnou,“ uvádí ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.
„Fotografie jako přímý a srozumitelný nositel informací i emocí zůstává nenahraditelným médiem. Právě snímky našich nejlepších reportážních, dokumentárních, portrétních i sportovních fotografů jsou zárukou objektivního a současně hluboce lidského zobrazení světa kolem nás,“ doplňuje manažer soutěže Dan Materna.
Výstava Czech Press Photo 2025 bude v Nové budově Národního muzea přístupná veřejnosti od 12. května do 30. listopadu 2026.
