Hřib (Piráti): Současné zdražování nejvíc dopadá na mladé lidi a rodiny

11.05.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Vláda odmítla pirátský návrh na zlevnění základních potravin. Rodiny dál nechává na holičkách.

Hřib (Piráti): Současné zdražování nejvíc dopadá na mladé lidi a rodiny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zdeněk Hřib (Piráti)

Vláda dnes zaujala nesouhlasné stanovisko k pirátskému návrhu na snížení DPH na základní potraviny. Návrh měl pomoci lidem zvládnout dlouhodobé zdražování a vrátit část peněz zpět do rodinných rozpočtů. Kabinet místo toho tvrdí, že levnější potraviny nejsou řešením.

„Životní náklady prudce rostou a mladé rodiny i senioři řeší při každém nákupu, co si ještě mohou dovolit. Vláda ale místo konkrétní pomoci lidem vysvětluje, proč to nejde. Piráti navrhli zavedení druhé snížené sazby DPH pro základní potraviny. Cílem bylo zmírnit dopady vysokých cen na domácnosti, kterým po zaplacení nájmu, energií a běžných výdajů zůstává každý měsíc méně peněz,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Vláda argumentuje mimo jiné tím, že není jisté, zda se snížení DPH promítne do konečných cen. Podle Pirátů je ale nepřijatelné rezignovat na pomoc lidem jen proto, že vláda nedokáže akceschopně jednat.

„Je jasné, že současné zdražování nejvíc dopadá na mladé lidi a rodiny. Místo pasivity potřebujeme aktivní kroky. Pokud vláda tvrdí, že obchodníci mohou snížení DPH spolknout do marží, pak je otázka, proč proti tomu sama nic nedělá,“ doplnil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Piráti dlouhodobě prosazují opatření, která mají lidem vrátit více peněz do peněženek. Vedle nižší DPH na základní potraviny také vyšší daňové slevy, podporu bydlení nebo valorizaci rodičovského příspěvku. Strana zároveň buduje vlastní ekonomický expertní tým, který má přinášet moderní a datově podložená řešení pro českou ekonomiku.

„Vláda dnes ukázala, že plán na řešení drahoty jednoduše nemá. Piráti ano. Chceme moderní stát, který stojí na straně normálních lidí, ne jen velkých hráčů a monopolů. Natož když z vysokých cen potravin profituje i holding Agrofert, ze kterého těží rodina premiéra Babiše,“ uzavřela Richterová.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Richterová (Piráti): Pozměňovací návrhy mohou ohrozit finanční stabilitu České republiky
„Byl jsem v šoku z toho, co si vláda k obcím dovoluje,“ říká Hynek Beran
„Radši ženě koupím kytku.“ Z cen v cukrárně na jihu Čech spadla brada i Pražákům
Klobása za 140, kolotoč za 70. Velikonoční trhy v Krumlově překvapily cenami

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

piráti , Richterová , vláda , Hřib

Jan Jakob byl položen dotaz

Školné

Jak to bylo s financováním vašeho školného na soukromé vysoké škole? Ševčík tvrdil v televizi na CNN v debatě s vámi něco o tom, že vám ho financovala snad obec. Je to tak? Překvapilo mě totiž, že jste se proti tomu vůbec neohradil, i když vám moderátorka dala prostor. Je to tedy pravda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Současné zdražování nejvíc dopadá na mladé lidi a rodiny

19:10 Hřib (Piráti): Současné zdražování nejvíc dopadá na mladé lidi a rodiny

Vláda odmítla pirátský návrh na zlevnění základních potravin. Rodiny dál nechává na holičkách.