Česká pošta: Hluboká známka nad Vltavou

10.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

Česká pošta uvedla do prodeje novou příležitostnou poštovní známku z cyklu Krásy naší vlasti, zámek Hluboká nad Vltavou.

Námětem známky je hlavní průčelí zámku Hluboká nad Vltavou a v levém dolním rohu erb posledního majitele zámku Adolfa ze Schwarzenbergu. Zámek Hluboká nad Vltavou patří k nejkrásnějším zámkům v České republice. Hrad ze 13. století byl postupně přestavován a v 19. století, za vlády rodu Schwarzenbergů, získal svou dnešní novogotickou podobu. Zámek je obklopen nádherným anglickým parkem a nabízí bohaté interiéry s historickým nábytkem, obrazy, gobelíny a zbraněmi. Autorem známky je Petr Minka.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně 31 korun a vychází v nákladu 385 600 kusů. K dostání je na e-shopu České pošty a na vybraných pobočkách.

