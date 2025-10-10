Česká pošta: Hluboká známka nad Vltavou

Námětem známky je hlavní průčelí zámku Hluboká nad Vltavou a v levém dolním rohu erb posledního majitele zámku Adolfa ze Schwarzenbergu. Zámek Hluboká nad Vltavou patří k nejkrásnějším zámkům v České republice. Hrad ze 13. století byl postupně přestavován a v 19. století, za vlády rodu Schwarzenbergů, získal svou dnešní novogotickou podobu. Zámek je obklopen nádherným anglickým parkem a nabízí bohaté interiéry s historickým nábytkem, obrazy, gobelíny a zbraněmi. Autorem známky je Petr Minka.
Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně 31 korun a vychází v nákladu 385 600 kusů. K dostání je na e-shopu České pošty a na vybraných pobočkách.
autor: Tisková zpráva