Česká pošta zavádí možnost sledování i pro Obyčejné zásilky do zahraničí

06.04.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta umožní sledování průběhu doručení i u mezinárodních Obyčejných zásilek.

Česká pošta od 1. dubna 2026 rozšiřuje své portfolio o novou doplňkovou službu, která umožní sledování průběhu doručení i u mezinárodních Obyčejných zásilek. Novinka je určena jak pro firemní klienty, tak pro širokou veřejnost. Služba reaguje na dlouhodobě rostoucí potřebu mít přehled o pohybu zásilek a jistotu, že došlo k jejich doručení.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

6%
92%
2%
hlasovalo: 1336 lidí

Zatímco dosud bylo sledování standardem především u balíkových služeb nebo doporučených zásilek, v souvislosti se omezením povoleného obsahu doporučených a cenných listovních zásilek do zahraničí ze strany Světové poštovní unie (informovali jsme ZDE) pouze na dokumenty, přináší Česká pošta možnost sledování i u Obyčejných zásilek.

Nově bude možné sledovat prostřednictvím aplikace Sledování zásilek (ZDE) nebo API rozhraní (ZDE) zásilku v klíčových fázích přepravy, od podání přes opuštění území České republiky až po její doručení v zahraničí. Odesílatelé tak získají lepší kontrolu nad průběhem doručení a větší jistotu, že jejich zásilka dorazila na místo určení.

Podání zásilky s novou službou Sledování v zahraničí je možno na kterékoli pobočce České pošty spolu s vyplněným podacím lístkem. Smluvní podavatelé mohou využít další způsoby předání dat o zásilce jako je Podání Online, API rozhraní, podací arch nebo elektronický podací arch (ePA).

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Covid

Proč by podle vás kdokoliv uměle vyvinul virus a šířil ho, jako třeba covid? Co a kdo tím něco získal? Co vím, tak postihl snad všechny. Napadá mě, že prospěch by z toho mohli mít jen nějaké očkovací lobby.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

