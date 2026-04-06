Česká pošta zavádí možnost sledování i pro Obyčejné zásilky do zahraničí

Česká pošta od 1. dubna 2026 rozšiřuje své portfolio o novou doplňkovou službu, která umožní sledování průběhu doručení i u mezinárodních Obyčejných zásilek. Novinka je určena jak pro firemní klienty, tak pro širokou veřejnost. Služba reaguje na dlouhodobě rostoucí potřebu mít přehled o pohybu zásilek a jistotu, že došlo k jejich doručení.
Zatímco dosud bylo sledování standardem především u balíkových služeb nebo doporučených zásilek, v souvislosti se omezením povoleného obsahu doporučených a cenných listovních zásilek do zahraničí ze strany Světové poštovní unie (informovali jsme ZDE) pouze na dokumenty, přináší Česká pošta možnost sledování i u Obyčejných zásilek.
Nově bude možné sledovat prostřednictvím aplikace Sledování zásilek (ZDE) nebo API rozhraní (ZDE) zásilku v klíčových fázích přepravy, od podání přes opuštění území České republiky až po její doručení v zahraničí. Odesílatelé tak získají lepší kontrolu nad průběhem doručení a větší jistotu, že jejich zásilka dorazila na místo určení.
Podání zásilky s novou službou Sledování v zahraničí je možno na kterékoli pobočce České pošty spolu s vyplněným podacím lístkem. Smluvní podavatelé mohou využít další způsoby předání dat o zásilce jako je Podání Online, API rozhraní, podací arch nebo elektronický podací arch (ePA).
