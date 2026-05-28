ČEZ: Temelín dokončil modernizaci chlazení generátorů

31.05.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jaderná elektrárna Temelín dokončila významnou modernizaci systému chlazení pomocných hospodářství svých generátorů. Rozsáhlá akce, která probíhala v letech 2023 až 2026, zahrnovala výměnu klíčových tepelných výměníků v podzemí strojovny. Nové zařízení je sice rozměrově menší, ale energetikům umožní provádět údržbu i za plného provozu bloku, což v budoucnu může přispět ke kratším odstávkám.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Technici během tří let postupně vyměnili na každém výrobním bloku dva chladiče, které zajišťují neustálé chlazení klíčových komponent generátoru a pomáhají tak udržet celé zařízení v ideální provozní teplotě. Celková investice do této modernizace dosáhla vyšší desítky miliónů korun. Hlavním cílem je zvýšení efektivity provozu a příprava elektrárny na dlouhodobý provoz. „Průběžná modernizace klíčových systémů je nezbytnou podmínkou pro naplnění dlouhodobě bezpečného a spolehlivého provozu obou našich jaderných elektráren. Investice tohoto typu nám navíc umožňují neustále zvyšovat efektivitu výroby čisté elektřiny,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Údržba za provozu šetří čas i lidi

Zásadní změnou oproti původnímu stavu je zvýšení provozní operativnosti. Zatímco dosud bylo možné provádět revize a údržbu těchto chladičů pouze během plánovaných odstávek, nové řešení umožňuje tyto práce realizovat i v průběhu výroby elektřiny. „Díky modernizaci můžeme servisní práce lépe rozložit v čase. To nám umožní snížit nároky na počet pracovníků během samotných odstávek a v konečném důsledku to pozitivně ovlivní i jejich celkovou délku,“ vysvětluje přínos investice Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Náročný transport do pětimetrové hloubky

Samotná výměna patřila k logisticky velmi složitým úkolům. Chladiče o průměru 1,3 metru jsou umístěny v technologických místnostech v hloubce pěti metrů pod úrovní terénu. „Podmínky pro transport takto rozměrného zařízení i samotnou instalaci v omezených prostorech strojovny byly velmi stísněné a vyžadovaly precizní přípravu,“ uvedl Radek Holub, manažer projektu z ČEZ.

ČEZ obě jaderné elektrárny průběžně modernizuje s cílem zajistit jejich minimálně šedesátiletý provoz. Jen v Temelíně na letošní rok naplánoval 238 investičních akcí v hodnotě 3,8 miliard korun.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 6,1 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

