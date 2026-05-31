Jadernou elektrárnu Záporoží zasáhl dron. „Čí byl?“ ptají se lidé

31.05.2026 19:00 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna se znovu dostala do centra pozornosti kvůli údajnému zásahu dronem. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) potvrdila poškození budovy a uvedla, že radiace zůstává v normě, viníka incidentu ale neurčila. Rusko tvrdí, že šlo o ukrajinský dron, Kyjev to odmítá. Na sociálních sítích se mezitím začala opakovat otázka: čí dron elektrárnu zasáhl?

Foto: Youtube
Popisek: Záporožská jaderná elektrárna na jihovýchodě Ukrajiny

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) informovala o poškození budovy v areálu Záporožské jaderné elektrárny. Její inspektoři na místě zaznamenali škody, které podle jejich zjištění odpovídají zásahu dronem.

„Tým IAEA dnes ráno v Záporožské jaderné elektrárně zaznamenal poškození vnější části budovy turbíny, kterou podle vedení elektrárny včera zasáhl dron,“ uvedla agentura na sociální síti X.

Inspektoři během prohlídky zaznamenali poškozený kovový přístupový poklop umístěný několik pater nad zemí, nalezli také trosky a zbytky spáleného optického kabelu. Podle IAEA zjištěné škody odpovídají následkům zásahu dronem. Agentura zároveň požádala o přístup do vnitřních prostor budovy, která se nachází v bezprostřední blízkosti šestého reaktorového bloku.

Během inspekce musel tým IAEA vyhledat úkryt kvůli aktivitě dronů v okolí a střelbě, která je měla sestřelit. Přesto se inspektorům podařilo potvrdit, že úroveň radiace v areálu elektrárny zůstává v normě.

Generální ředitel IAEA Rafael Grossi označil incident za vážný. Upozornil, že útoky na jaderná zařízení jsou nepřijatelné a zvyšují riziko jaderné havárie.

Grossi zároveň upozornil, že podobné incidenty ohrožují základní principy jaderné bezpečnosti. „Útoky na jaderná zařízení jsou hraním si s ohněm,“ prohlásil šéf IAEA.

Podle agentury by navíc mohlo jít o první útok dronu přímo na objekt v areálu Záporožské jaderné elektrárny od dubna 2024. IAEA uvedla, že další podrobnosti zveřejní po dokončení inspekce místa.

 

Kdo za útokem stojí, však zatím potvrzeno není. Ruská státní společnost Rosatom tvrdí, že budovu turbíny šestého bloku zasáhl ukrajinský dron, který podle jejího vyjádření prorazil otvor ve zdi objektu, uvedla agentura Reuters. Podle ruské strany ale nedošlo k poškození klíčových systémů elektrárny.

Ukrajina naopak tato obvinění kategoricky odmítá. Kyjev tvrdí, že ukrajinské síly na elektrárnu neútočily a označuje ruská tvrzení za propagandu. Podle ukrajinské strany navíc v době incidentu v okolí elektrárny neprobíhaly žádné bojové operace.

Podobný spor o původ dronu se u Záporožské jaderné elektrárny odehrál už v dubnu 2024. IAEA tehdy potvrdila několik dronových útoků v areálu elektrárny, Rusko z nich obvinilo Ukrajinu a Kyjev odpovědnost odmítl. Agentura však viníka neurčila.

Šéf IAEA Rafael Grossi tehdy vysvětloval, že agentura nechce ukazovat na konkrétního viníka bez nezpochybnitelných důkazů. IAEA podle něj není politickým komentátorem ani analytickou službou, ale mezinárodní agenturou inspektorů. U dronových útoků je navíc podle Grossiho určení původu mimořádně složité, protože drony mohou měnit trasu, kroužit a v prostoru fronty přilétat z různých směrů.

Na sociálních sítích se mezitím začaly objevovat reakce, které se soustředí hlavně na otázku původu dronu. Někteří uživatelé kritizují, že IAEA popsala samotný zásah, ale neurčila, kdo dron vypustil nebo navedl.

K dění zveřejnil ironickou reakci například populární účet DD Geopolitics, který dlouhodobě sleduje válku na Ukrajině a bývá spojován s proruským pohledem na konflikt. V kresleném vtipu se objevuje husa opakovaně požadující po IAEA odpověď na otázku, komu patřil dron. Účet tím narážel na dlouhodobou debatu o tom, že agentura sice potvrzuje samotné incidenty v okolí Záporožské jaderné elektrárny, ale zpravidla neurčuje, která strana konfliktu za nimi stojí.

Španělský novinář Pascual Serrano rovněž kriticky reflektoval situaci v Záporožské elektrárně slovy o tom, že Ukrajina zaútočila na jadernou elektrárnu dronem, zatímco IAEA pouze konstatuje, že „elektrárnu zasáhl dron“, aniž by určila jeho původ.

Rovněž Paco Arnau, autor blogu Ciudad Futura, který se podle svého profilu věnuje mimo jiné analýze médií a sociálních sítí, připsal odpovědnost Ukrajině a kritizoval způsob, jakým IAEA incident popsala. „IAEA mluví o ‚dronu‘, jako by šlo o krupobití. Dron nesl výbušninu a byl vypuštěn a naveden proti jaderné elektrárně teroristickým režimem v Kyjevě,“ napsal na síti X.

Další uživatelé sociálních sítí se v reakci na vyjádření IAEA pozastavovali nad tím, že agentura ve svém sdělení neoznačila původce útoku. „Kdo ten dron na elektrárnu navedl? Kdo?!“ napsal například německy píšící účet IDontCare.

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , dron , Záporožská elektrárna , IAEA

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

