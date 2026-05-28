MŽP: URBIS 2026 propojí města, inovace a byznys

Očekává se na 150 vystavovatelů, desítky zahraničních hostů a více než 5 tisíc návštěvníků. Vystoupit má téměř 200 domácích i zahraničních řečníků s příspěvky na téma energetika, data a umělá inteligence, bezpečnost, mobilita, cirkulární ekonomika, hospodaření s vodou nebo sociální inovace.
„Budoucnost Česka se rozhoduje v chytrých městech a regionech. Kdo rychle zvládne propojit dopravu, energetiku, technologie a služby, ten bude patřit mezi nejúspěšnější země. Moderní města a regiony jsou ty, kde lidé rychleji vyřídí služby, lépe se jim cestuje, bezpečněji žije a firmy mají podmínky pro růst. Smart Cities nejsou hračka pro technologické nadšence, ale zásadní kapitola Hospodářské strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0, kterou naplňujeme,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Významnou částí programu budou příklady dobré praxe sdílené zástupci měst a obcí z celého Česka. Návštěvníci se mohou těšit i na zahraniční lídry Smart City scény z Finska, Nizozemska nebo Velké Británie, bezplatné konzultace s odborníky či soutěž o pilotní projekt pro města a obce v hodnotě až 250 tisíc korun. Odbornými garanty tematických bloků jsou ministerstva průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí, vnitra a školství, Jihomoravský kraj, město Brno a další partneři.
Hlavními hosty třídenního veletrhu URBIS The Smart Cities Meetup 2026 budou zástupci European Network of Living Labs (ENoLL), největší světové sítě otevřených platforem pro testování inovací v reálném prostředí. Do Brna přijedou i představitelé finské sítě InnoCities, která propojuje veřejný a soukromý sektor při rozvoji městských inovací.
Zkušenosti s chytrými technologiemi a inovacemi zazní kromě velkých i od menších obcí a regionálních průkopníků. Poprvé se širší veřejnosti představí také nový Svazek obcí Metropolitní oblasti a aglomerace České republiky, který sdružuje území s největším ekonomickým výkonem.
„Chytrá řešení a inovace už dávno nejsou jen vizí budoucnosti, ale klíčovým nástrojem pro dnešní samosprávy. Moderní technologie nám ukazují, že ekonomická prosperita a ochrana zdraví obyvateli životního prostředí jdou ruku v ruce. Když efektivně hospodaříme s odpady, zadržujeme vodu v krajině, snižujeme energetickou náročnost budov nebo zlepšujeme kvalitu ovzduší v našich ulicích, zlepšujeme kvalitu života obyvatel ve městech, chráníme životní prostředí a zároveň šetříme náklady našich měst a obcí a jejich obyvatel. Urbis Smart Cities je skvělou příležitostí, jak tyto inovace přenést z laboratoří přímo do praxe i za pomocí různých podpůrných programů Ministerstva životního prostředí“, dodává ministr životního prostředí Igor Červený.
