„Válečné metody na povzbuzení morálky.“ V ČT se našel obránce Ukrajinců

Polský prezident Karol Nawrocki kritizoval rozhodnutí Kyjeva přejmenovat jednu z ukrajinských vojenských jednotek podle Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Podle něj tím prezident Volodymyr Zelenskyj poskytl kyslík ruské propagandě: „Oslavování UPA poskytlo ruské propagandě dostatek prostoru pro šíření dezinformací,“ řekl v pátek novinářům ve Varšavě.
Nawrocki zároveň prohlásil, že Zelenskyj podle něj ukázal, že Ukrajina z hlediska mentality oslavování „banditů a vrahů“ z Ukrajinské povstalecké armády není připravena stát se součástí evropské rodiny.
UPA je na Ukrajině částí společnosti vnímána jako symbol odporu proti Sovětskému svazu a nacistickému Německu, v Polsku je však spojována především s volyňskými masakry z let 1943 až 1945, při nichž podle polské strany zahynulo přibližně 100 tisíc Poláků, připomněla agentura Reuters.
Nawrocki proto navrhl projednat odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání Řádu bílého orla, které Zelenskyj obdržel v roce 2023. Polský prezident zároveň uvedl, že oslavování UPA poškozuje vztahy mezi oběma národy a nahrává ruské propagandě.
Na ostrá slova polského prezidenta reagoval novinář Vojtěch Gibiš ze zahraniční redakce ČT. Ten na síti X připomněl, že „historie není černobílá“ a jako příklad uvedl polskou okupaci části Československa po Mnichovské dohodě v roce 1938. Narážel tím na skutečnost, že historické spory a kontroverzní kapitoly lze nalézt i v dějinách dalších evropských států, nejen Ukrajiny.
Na Gibišův komentář vzápětí odpověděl bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček. Ten upozornil na historickou zátěž spojenou s UPA a zpochybnil argument, že její odkaz může sloužit k posilování morálky během války. „Hlásit se k UPA, tzv. banderovcům, kteří spáchali genocidu 100 000 Poláků včetně žen a dětí?? V Moskvě si po tomhle mohou mnout ruce!“ napsal Němeček.
Gibiš následně oponoval s tím, že pohled na věc je ovlivněn bezpečím západní Evropy, zatímco Ukrajina vede existenční válku. „To je pohled z pohodlí západoevropské pohovky. Ukrajina bojuje ve válce o svoji existenci a používá k zachování vlastního národa přirozeně válečné metody na povzbuzení morálky,“ reagoval novinář.
Němeček však ve své další odpovědi trval na tom, že odkaz UPA nelze od historických zločinů oddělit. „Hlásit se k masovým vrahům žen a dětí, to je to pravé k povzbuzení morálky? To myslíte fakt vážně?“ uzavřel bývalý ministr zdravotnictví.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí reagovalo smířlivěji. Jeho mluvčí Heorhij Tychyj podle Reuters uvedl, že negativní reakce v Polsku je politováníhodná a že Ukrajina nechtěla nikoho urazit. „Naše historie potvrzuje, že ze sporů mezi Ukrajinci a Poláky těží pouze Moskva,“ uvedl Tychyj.
Polské ministerstvo zahraničí ale na síti X napsalo, že přejmenování ukrajinské jednotky po UPA „zraňuje památku obětí této organizace a zasahuje dialog mezi našimi národy“.
Polský premiér Donald Tusk podle serveru onet.pl řekl, že jednání Zelenského „znovu zbytečně vyostřuje otázku historických rozdílů na poměrně znepokojivou úroveň“ a dotýká se polské citlivosti ohledně některých historických událostí. Jestli se pohádáme o minulost, budoucnost vyhraje někdo jiný. Ukrajinský prezident by to měl konečně pochopit. Polský také. Než bude pozdě,“ varoval Tusk.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
