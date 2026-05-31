To by jinde nevzniklo. Obhajoba ČT z levého břehu

31.05.2026 21:21 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Novinář Jan Bělíček se v komentáři na Facebooku vyjádřil k České televizi. Připustil, že její zpravodajství v některých věcech selhalo, varoval však před politickým ovládnutím veřejnoprávních médií. „Zničení veřejnoprávních médií by ničemu nepomohlo.“ Podle něj je potřeba ČT reformovat, ne zlikvidovat.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká televize, ilustrační foto

Jan Bělíček připouští, že Česká televize podle něj selhala v informování o izraelském postupu v Gaze a o dění na Západním břehu. Současně ale zdůrazňuje, že je důležité bránit nezávislost veřejnoprávních médií před politickými tlaky. „Pořád si myslím, že má smysl bránit nezávislost veřejnoprávních médií. A to zvlášť dnes, kdy jsou pod obrovským tlakem ze strany autoritářské pravice, která je chce dostat pod politickou kontrolu,“ uvedl v komentáři na svém facebooku.

Podle Bělíčka by veřejnoprávní média měla sloužit jako protiváha rostoucímu vlivu miliardářů a velkých finančních skupin v českém mediálním prostoru. „Veřejnoprávní média by měla být hrází proti oligarchizaci českého mediálního prostoru. A tato oligarchizace je už nějaký čas v plném proudu,“ napsal.

Za klíčové považuje zachování veřejnoprávních médií pod veřejnou kontrolou, zároveň ale volá po reformě jejich fungování a omezení vlivu politiků na jejich řízení: „V žádném případě nemůže tato kontrola přicházet od politiků, a to se bohužel v poslední době děje,“ upozornil Bělíček.

Ostře kritizuje současnou Radu ČT. Právě ta je podle něj nominovaná politicky a v jejím složení mají dlouhodobě silný vliv lidé hlásící se k autoritářské pravici. „Rada ČT je nominována politicky, a proto vypadá tak, jak vypadá. Důležitou roli v ní dnes hrají lidé jako Xaver Veselý nebo Pavel Matocha, kteří zde dlouhodobě fungují ve prospěch autoritářské pravice,“ uvedl s tím, že ze zahraničí známe modely kontroly, které se snaží politiky od veřejnoprávních médií co nejvíce oddělit a je potřeba jít stejným směrem.

Veřejnoprávní média nelze zničit

I přes výhrady k práci zpravodajství ČT by likvidace veřejnoprávních médií situaci nevyřešila. Naopak varuje před jejich proměnou v nástroj vládní propagandy. „Zničení veřejnoprávních médií by ničemu nepomohlo. Nepůjde navíc o pouhé zničení těchto institucí, ale o jejich proměnu v provládní propagandistický nástroj, který nebude možné zastavit,“ upozornil.

Především má výhrady k fungování zpravodajské redakce České televize. Podle něj se v ní příliš dlouho objevují stejní lidé a větší prostor by měly dostat nové osobnosti. „Byl bych rád, kdyby příležitost dostaly neokoukané a talentované osobnosti, a ne aby nad zpravodajskou redakcí vládla skupina arogantních mužů, kteří nemají absolutně žádnou sebereflexi,“ napsal.

Jako největší hrozbu vidí proměnu veřejnoprávních médií v nástroj vládní propagandy. Odkazuje přitom na zkušenosti z Polska a Maďarska. „Opoziční politici do nich neměli takřka přístup, novináři prezentovali vše skrze optiku vládních stran,“

varoval před dlouhodobou propagandou ve vysílání: „Vliv těchto médií na veřejnou debatu byl naprosto devastující. Podobné vymývání mozků si u nás rozhodně nepřeji,“ podotkl.

Zároveň novinář odmítá výzvy ke zrušení veřejnoprávních médií. Tvrdí, že v dnešní společenské atmosféře by po jejich zániku už žádná obdobná instituce nevznikla. „Nevěřím tomu, že by se taková instituce vybudovala znovu, prostě by bez náhrady zanikla. Proto mi dnes dává smysl ji bránit před politiky a oligarchií,“ uvedl. Přestože považuje zpravodajství ČT o Gaze za neobjektivní, upozorňuje, že jde jen o jednu část činnosti veřejnoprávních médií.

Naopak vyzdvihuje některé části veřejnoprávních médií, zejména stanice Radio Wave a Vltavu, které podle něj přinášejí témata a obsah, jež by jinde prostor nedostaly. „Vždy se zde objeví něco, co opravdu stojí za pozornost,“ poznamenal o stanici Vltava.

Česká televize podle jeho slov navíc vytváří pořady, dokumenty a filmy, které by podle něj na komerčních televizích často nevznikly. „Často jsou to pořady a filmy, které by asi neměly šanci se na soukromých televizích prosadit, protože nejsou nutně finančně výnosné, přestože jejich společenský dopad je obrovský,“ uvedl.

Bez veřejnoprávních médií hrozí oslabení demokracie

Podle Bělíčka mají veřejnoprávní média důležitou roli také v oblasti dostupného zpravodajství a fungování demokracie. „Je klíčové, aby veřejnoprávní média nadále zveřejňovala objektivní novinářskou práci, která bude dostupná všem zdarma. I to má totiž vliv na podobu české demokracie,“ napsal.

„Bylo by skvělé, kdyby se Česká televize odstřihla od přímého vlivu politiků na své fungování, což se dnes děje primárně skrze Radu ČT,“ zopakoval Bělíček, který opakovaně volá po větší sebereflexi vedení veřejnoprávní televize. „Potřebujeme silnější kontrolní mechanismy a také skutečnou sebereflexi ze strany vedení ČT, aby měla tato kritika reálný dopad,“ poznamenal.

„Byl bych rád, kdyby se lidé na vrcholných postech v ČT pravidelně měnili a měli třeba i časově omezený mandát na své působení ve funkci,“ navrhl. „Média veřejné služby v konečném důsledku patří nám všem a měly by odrážet rozmanitost názorů a postojů české společnosti,“ míní Bělíček. Jejich likvidace nebo podmanění pod politickou kontrolu podle něj nepomůže vůbec nikomu – kromě politických sil, které se o jejich likvidaci a ovládnutí dlouhodobě snaží. „Proto si nikdy nebudu přát jejich konec, i když mě některé její známé tváře umí vytočit doběla,“ uzavřel Jan Bělíček.

 
Spor o veřejnoprávní média v posledních měsících vyostřil plán vlády zrušit koncesionářské poplatky a financování České televize i Českého rozhlasu přesunout pod státní rozpočet. Kritici varují, že by tím média veřejné služby mohla ztratit část nezávislosti a dostat se pod silnější politický tlak. Obavy vyjádřily i stovky zaměstnanců ČT a ČRo, kteří mluví o riziku ovládnutí veřejnoprávních médií.
 

