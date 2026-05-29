Balaštíková (ANO): Okopávat kotníky, strašit dluhem. Osvědčená taktika ODS

ODS zase objevila kouzelnou disciplínu české politiky: být permanentně v opozici. Když byla ve vládě, vysvětlovala, proč něco nejde. Když byla v koalici, vysvětlovala, proč za to může někdo jiný. A teď, když sedí v opozici, už zase ví úplně přesně, co všechno je špatně.
Hlavně u těch druhých…
Člověk by skoro čekal, že po letech u moci přijde chvíle sebereflexe. Jenže kdepak. ODS místo toho znovu vytahuje osvědčenou taktiku: okopávat kotníky, strašit dluhem a tvářit se, že státní kasa začala krvácet až pět minut po jejich odchodu z vlády.
To je skoro politická verze situace, kdy někdo podpálí kuchyň, odejde z domu a pak se vrátí kritizovat hasiče, že mají mokré hadice.
