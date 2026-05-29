Rajchl (PRO): Prezidentčík byl nachytán při evidentní lži

31.05.2026 19:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům o návštěvě šéf NATO Markem Ruttem v Praze a tvrzení prezidenta Pavla, že nám přijel vyhubovat.

Náměstek generálního tajemníka NATO Marka Rutteho Boris Ruge popřel slova Petra Pavla, že nás přijel Rutte při nedávné návštěvě pokárat. Nic takového se podle něj nestalo.

Tudíž prezidentčík byl nachytán při evidentní lži.

A aby té odstudy nebylo málo, tak mu Ruge uštědřil výstavní bodlo, když řekl, že rozhodnutí, kdo pojede na summit je čistě naše věc a NATO nám do toho vůbec nehodlá mluvit.

Takže ona opozičními politiky úporně vystavěná gloriola o tom, jak exkluzivní pozicí bývalý předseda ZO KSČ v nejvyšších kruzích NATO disponuje, se rozplynula jak pára nad hrncem.

Jsem zvědav na reakci našich médií na skutečnost, že Petr Pavel je po včerejšku usvědčeným lhářem, o kterého navíc v NATO zas tak moc nestojí a nikoho tam vlastně nezajímá.

Počítám, že jako obvykle nastane v okamžiku zostuzení jejich hradního mazlíčka zcela ohlušující ticho.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
