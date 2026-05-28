ÚOHS zahájil řízení v oblasti domácích potřeb

31.05.2026 20:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v polovině května zahájil správní řízení s několika vzájemně propojenými společnostmi působícími v oblasti prodeje potřeb pro domácnost, dům a zahradu.

Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Společnosti jsou prošetřovány kvůli podezření na uzavírání zakázaných vertikálních dohod o určování cen pro další prodej. Zahájení správního řízení předcházelo místní šetření v sídlech některých z nich.

Zahájení správního řízení neznamená, že se účastníci řízení protisoutěžního jednání skutečně dopustili a že ve věci bude uložena pokuta. Ověřit a prokázat, zda k porušení soutěžních pravidel došlo, je hlavním účelem správního řízení.

Článek obsahuje štítky

ÚOHS , TZ

