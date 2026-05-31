„Nebude to jednoduché.“ Ševčík ukázal, proti komu bude nutné bojovat

Václav Moravec spustil vlastní projekt Moravec.cz a první debatu odvysílal ve stejný čas, kdy běží nedělní debata na České televizi. ČT oznámila, že bude na Moravcovi vymáhat pokutu na základě konkurenční doložky. Přiznává tím ČT, že konkuruje soukromým stanicím a pořadům?
Samozřejmě, že všechny televizní kanály si tady navzájem konkurují. Konkurenční výhodu má pouze Česká televize, která dostává za tu samou činnost, kterou dělají komerční televize, například Prima CNN nebo Nova, příjem z koncesionářských poplatků. Ty jsou vymáhány, jako by se každý, kdo má televizi, díval na Českou televizi. Konkurence je sice ze strany České televize slabá, zvláště ve zpravodajství a publicistice. Bohužel v poslední dekádě Česká televize sklouzla k naprosto nevybíravým praktikám. Já jsem nedávno byl na jednom rozhovoru, kde seděla proti mně nějaká pirátská poslankyně a moderátorka ji v podstatě neskočila ani jednou do řeči během stejné doby, co jsme byli ve studiu, a mně za krátkou dobu desetkrát. Já bych si toho ani nevšiml, protože jsem na tyto praktiky zvyklý, nicméně mi to poslali diváci, kteří se na ten pořad dívali a nevěřícně kroutili hlavou, co se může ve veřejnoprávní televizi stát.
Takže ano, Česká televize je normálně v konkurenčním prostředí, ale je zvýhodněna tím, že dostává finanční prostředky prostřednictvím koncesionářských poplatků od nás obyvatelů, od nás domácností. Nutno podotknout, že „veřejnoprávnost“, resp. objektivnost například CNN Prima News, je daleko vyšší, mají vyvážené jak zpravodajství, tak diskusní pořady. Nedá se to srovnávat s tím, co se děje v těchto pořadech na České televizi.
Šel byste raději do nedělní debaty v ČT, nebo k Moravcovi?
Nabídku do debaty v České televizi a od pana Moravce jsem nedostal. Nicméně pokud bych dostal nabídku například na pořad CNN Prima News ve stejné době, tak půjdu určitě do Primy, protože vím, že tam se snaží alespoň o objektivní přístup a jsou daleko lepší než je Česká televize anebo než byl pan Moravec. Takže priorita by byla CNN Prima News a myslím si, že tu pozvánku do ČT zřejmě nedostanu, takže není co řešit.
Příručka Kodaňské správy zdravotnictví doporučuje, aby domovy důchodců omezily konzumaci hovězího, telecího a jehněčího masa na maximálně 80 gramů týdně. Jeden strávník by měl podle příručky sníst nanejvýš 500 gramů masa týdně. Vrací se heslo „dědeček a babička ujídají nám chlebíčka“?
Musím konstatovat, že to je ta šílenost stávajících jakoby politiků, kteří jsou úplně vymazaní a mají mozkové buňky asi už předělané díky stupidifikaci, o které píše velmi dobře neurolog a neuropsychiatr pan profesor Stránský. Je nutno podotknout, že to se vracíme do doby budování komunismu. Ale tam se to neporoučelo, ale bylo to způsobeno nedostatkem masa, a to maso bylo třeba jen jednou dvakrát týdně.Tady to chtějí zavést uměle. Samozřejmě, že v mase je celá řada látek, které důchodci potřebují.
Je nutno zvrátit tento naprosto scestný, chybný postup a vrátit to do normálu, kdy každý si bude brát to, co bude chtít, na co bude mít chuť a nebude omezován orwellovskými pokyny a povely, které nám tady chtějí vnucovat eurohujeři a eurohujerské struktury. Navíc se ukazuje, že to, co nám tady začali vnucovat, tak celou Evropskou unii dohání. Ztrácí svou konkurenceschopnost, jejich zelená politika je postavená na nesmyslech, je nelogická a ochraňuje jenom zájmy některých podnikatelských skupin. Takže z hrušky dolů a konečně začít používat zdravý selský rozum.
Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Miroslav Zámečník. Co k tomu říci?
V žádném případě Green Deal není normální program. Je to program, který slouží zájmovým skupinám, který slouží až pološílencům s vymytými zelenými mozky. Je to zřejmé. Pár roků poté, co se začal uplatňovat, tak vidíme, že Evropská unie ztratila konkurenceschopnost vůči jiným světovým centrům ekonomiky.
Od zeleného šílenství, které bylo postaveno na Pařížské klimatické dohodě, odstoupila Amerika hned po nástupu prezidenta Trumpa. Je zřejmé, že závazky Pařížské konference nedodržují ani například největší země, které jsou součástí BRICSu, to znamená Indie a Čína. V obou zemích se staví zdroje energie, které jsou závislé na fosilních palivech. Kancléř Merz již přiznal, že byla zásadní chyba vypnutí jaderných elektráren. Vidíme, že někde, kde používají zdravý selský rozum, tak přece jenom se ty jaderné elektrárny stavějí. Byla rozestavěna jaderná elektrárna v Maďarsku, ale uvažuje se o stavbách jaderných elektráren v Polsku, kde zatím žádná nebyla.
Když se bude i nadále uplatňovat politika zelených mozků, tak to přispěje k co nejrychlejšímu ukončení této zkorumpované, byrokratické a nesmysly oplývající koncepce Evropské unie. Bohužel od svého původního zrodu integračního uskupení EHS (už tam bylo v názvu Evropské hospodářské společenství), které stálo na čtyřech základních pilířích – volném pohybu zboží, služeb, práce a kapitálu, tak tento program se posunul úplně někam jinam. Evropská unie v současné době může připomínat aspekty budování socialismu, protože dochází k centralizaci téměř všech činností, dochází k naprosto nesmyslným regulacím, které ani komunisté takhle nedělali. Vzpomeňme si například na víčka na PET lahvích, vzpomeňme si na to, jakým způsobem chtějí omezovat spotřebu některých druhů potravin. A nemusíme chodit daleko, v ČSSR jsme tady měli Federální cenový úřad a cenové úřady pro Českou a Slovenskou republiku. Jejich náplň práce nyní zastupují dotační tituly, které navíc przní trh a zkreslují vytváření cen na tržních principech, to znamená na bázi vztahu nabídky a poptávky.
Na zelené nesmysly se vyhodily již stovky miliard korun. Víme, že každý rok „zelená“ opatření stojí země Evropské unie bilion eur, to znamená 25 bilionů korun. Každý rok nás to stojí kolem 400–500 miliard Kč. Do roku 2030 to má být přes 2 800 miliard korun, které bychom měli utratit za nesmysl, jako je Green Deal a realizaci programu Fit for 55.
Pokud nechceme ztratit úplně svou dynamiku, tak se musíme vrátit zpět na zem, odstranit byrokratické struktury, které tady zavedly tyto nesmysly, a musíme začít ve větší míře používat zdravý selský rozum. Nebude to jednoduché. Je to boj proti zaplaceným absolventům Aspen Institutu. Je to boj proti různým finančním skupinám, kterým tito absolventi slouží. Například skupinám finančního kapitálu, ať už je to Vanguard, State Street nebo BlackRock. Ano, toto jsou posluhovači, oni si vytipovali politiky, kteří jim budou sloužit, a tito politikové pak jim opravdu slouží, a ještě k tomu si myslí, nebo respektive to vydávají, že to je služba našemu lidu. Není tomu tak, jsou to škůdcové evropských domácností a samozřejmě i domácností moravských, slezských a českých.
Francouzský ministr spravedlnosti Gerald Darmanin volá po tříletém pozastavení legální migrace do země. Říká, že francouzská migrační politika už není udržitelná a Francie hranice svých možností, pokud jde o integraci a asimilaci. Pomohla Francii migrace?
Bohužel politici to přiznávají, až když se to stává totálně neudržitelné. Již dlouho víme, že ve Francii existují no-go zóny. Já jsem měl tu možnost to poznat na vlastní oči, když jsem mohl srovnávat život v Paříži na počátku 90. let minulého století, pak asi po 10 letech, pak znovu v minulé dekádě kolem roku 2014–2015. Je to diametrální rozdíl mezi situací tehdy a teď. Například jsem to poznal při návštěvě pařížské olympiády, kdy jsem bydlel zhruba 25 minut chůze od olympijského stadionu. Cestou na ten stadion jsem nepotkal jedinou bílou duši, až těsně před těmi zábranami a mezi těmi kontrolními stanovišti, kdy tam vycházeli lidi z hromadné dopravy, tak tam teprve jsem viděl první bělochy. Samozřejmě já nemám nic proti černochům, ale o něčem to svědčí. Něco o tom svědčí i to, že v mnoha francouzských městech existují takzvané no-go zóny. To znamená, že tam není radno se pohybovat pro běžného občana, že to jsou právě zóny v moci migrantů. O rostoucí kriminalitě svědčí každodenní zprávy o znásilňování, zabíjení a útocích na původní obyvatelstvo.
Celá migrační politika, celý migrační pakt, všechno je ze strany Evropské unie špatně. Bohužel ministr Rakušan podepsal tento migrační pakt a my poneseme velkou zodpovědnost, respektive vysoké náklady za to, že si se necháme pouštět lidi, jako třeba ty, kteří v Německu každých 18 minut podle policejních výkazů za rok 2025 spáchali útok nožem, většinou se zraněním té napadené osoby. Není to jenom problém Francie, uvědomilo si to Dánsko a začalo zavádět přísnější politiku. Uvědomili si to Švédové, kde existují gangy, které využívají navíc mladistvé, o kterých se ví, že nemají trestní zodpovědnost a ti páchají ty nejpodlejší zločiny.
Nemůžeme si myslet, že tady může dojít k asimilaci a integraci. Já už jsem před 12-13 lety publikoval články, které jasně říkaly, že tento proces migrační politiky je v Evropě nemožný ve větším měřítku. Jasně jsem poukázal na selhání politiky multikulturalismu. Možná, kdyby těch migrantů byla třeba jedna desetina současného počtu, maximálně jedna desetina, tak se dá trvat na tom, aby se chovali tak, jak se chovat mají. Jinak se to nedá uhlídat.
Nejvíc to samozřejmě odnáší Francie, ale mimo země Evropské unie i Velká Británie. Jsem šokován, že například mladiství, kteří znásilnili nějaké dívčiny, tak nebyli potrestáni, ale byli potrestáni ti, kteří to kritizovali třeba na sociálních sítích. To je úplná zvrhlost, ale nedá se nic dělat. Angličané ví, že ve svých velkých městech vlastně už mají migranti a jejich potomci, respektive příslušníci islámských kultur většinu a jsou tam i starostové v těch velkých městech.
A jestli se ptáte, jestli pomohla Francii migrace, tak pomohla k sešupu její kultury, sešupu životní úrovně jejích občanů. Mimochodem se to projevuje i na tom, že dochází ve Francii již delší dobu ne ke konvergenci, ale k divergenci v rámci EU. To znamená, že Francie ztrácí své dobré původní postavení v rámci Evropské unie, kdy například v ukazateli hrubého domácího produktu na osobu v paritě kupní síly je teď jenom těsně nad průměrem Evropské unie a začínala někde na 118–119 % ještě před pár lety.
Toto je jeden z dalších ukazatelů, kam vede naprosto nesmyslná, nezodpovědná politika migrace celé EU, kterou prosazují hlavně Zelení, a to nejenom v Německu, ale jsou tady k tomu náchylní i v České republice, tak jako Piráti, tak jako dozimetričtí stánkaři, trošku konzervativněji se k tomu staví další strana, která byla součástí pěti demoliční čety v minulé vládě, a to je ODS. Naprosto scestně se k tomu staví i KDU-ČSL. Nezodpovědně vůči našim budoucím generacím, nezodpovědně vůči našim současným obyvatelům.
