AOPK ČR: Přírodní rezervace Dívčí kámen se rozrostla o lesní porosty

K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla navazující část svahů kaňonu Vltavy. Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR se tak podařilo rozšířit chráněné území o další cenné lesní porosty.
Dívčí kámen se nachází na soutoku řeky Vltavy s Křemžským potokem, v blízkosti historicky významného Třísovského oppida. Svahy pod hradem pokrývají dubohabřiny a suťové lesy, nad hradem se pak tyčí ostrá skalní jehla.
„Rozšíření rezervace o navazující příkré stráně se zvažovalo již delší dobu. Na zvětšení rozlohy z dosavadních 6 na téměř 24 hektarů jsme se domluvili s Lesy České republiky. Daří se tu jedli bělokoré, která tu i hojně zmlazuje. Nově tak rezervace zahrnuje celé kompaktní území zachovalého přírodě blízkého lesa na svažitých stanovištích. Zůstává návštěvníkům nadále přístupná, samozřejmostí je respekt ke zdejší přírodě,“ říká Jan Indra z AOPK ČR.
Přírodní rezervace Dívčí kámen je chráněna již od roku 1952. Tedy ještě dlouho před vznikem chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les, která byla vyhlášena v roce 1990. Celé území se nachází v první zóně CHKO a patří také mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.
Hodnotné partie reliktních borů na exponovaných stanovištích se skalními útvary, suťové lesy a bučiny s vysokým zastoupením jedle bělokoré plynule pokračují dále asi 1,2 kilometru po proudu řeky Vltavy v území, známém jako Uhlířská stráň.
CHKO Blanský les je zřízena k ochraně harmonicky utvářené krajiny s mnoha cennými přírodními fenomény. Rozkládá se severně od Českého Krumlova v oblasti Křemežské kotliny, uzavřené po obvodu lesnatým obloukem hor, mezi nimiž dominuje hora Kleť, a z východu řekou Vltavou. Jsou tu pestré lesy s vysokým zastoupením kyselých i květnatých bučin a suťových lesů, hadcové a vápencové bory a nelesní společenstva suchých a skalních trávníků, louky s vysokou druhovou rozmanitostí. Domov tu má řada vzácných druhů rostlin i živočichů. Více se o Blanském lese lze dozvědět na webu ZDE.
Nařízení AOPK ČR o rozšíření přírodní rezervace je ZDE.
