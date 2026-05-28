AOPK ČR: Přírodní rezervace Dívčí kámen se rozrostla o lesní porosty

31.05.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přírodní rezervace Dívčí kámen u Křemže na Českokrumlovsku má ode dneška větší rozlohu.

K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla navazující část svahů kaňonu Vltavy. Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR se tak podařilo rozšířit chráněné území o další cenné lesní porosty.

Dívčí kámen se nachází na soutoku řeky Vltavy s Křemžským potokem, v blízkosti historicky významného Třísovského oppida. Svahy pod hradem pokrývají dubohabřiny a suťové lesy, nad hradem se pak tyčí ostrá skalní jehla. 

Rozšíření rezervace o navazující příkré stráně se zvažovalo již delší dobu. Na zvětšení rozlohy  z dosavadních 6 na téměř 24 hektarů jsme se domluvili s Lesy České republiky. Daří se tu jedli bělokoré, která tu i hojně zmlazuje. Nově tak rezervace zahrnuje celé kompaktní území zachovalého přírodě blízkého lesa na svažitých stanovištích. Zůstává návštěvníkům nadále přístupná, samozřejmostí je respekt ke zdejší přírodě,“ říká Jan Indra z AOPK ČR.  

Přírodní rezervace Dívčí kámen je chráněna již od roku 1952. Tedy ještě dlouho před vznikem chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les, která byla vyhlášena v roce 1990. Celé území se nachází v první zóně CHKO a patří také mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. 
Hodnotné partie reliktních borů na exponovaných stanovištích se skalními útvary, suťové lesy a bučiny s vysokým zastoupením jedle bělokoré plynule pokračují dále asi 1,2 kilometru po proudu řeky Vltavy v území, známém jako Uhlířská stráň. 

CHKO Blanský les je zřízena k ochraně harmonicky utvářené krajiny s mnoha cennými přírodními fenomény. Rozkládá se severně od Českého Krumlova v oblasti Křemežské kotliny, uzavřené po obvodu lesnatým obloukem hor, mezi nimiž dominuje hora Kleť, a z východu řekou Vltavou. Jsou tu pestré lesy s vysokým zastoupením kyselých i květnatých bučin a suťových lesů, hadcové a vápencové bory a nelesní společenstva suchých a skalních trávníků, louky s vysokou druhovou rozmanitostí. Domov tu má řada vzácných druhů rostlin i živočichů. Více se o Blanském lese lze dozvědět na webu ZDE.

Nařízení AOPK ČR o rozšíření přírodní rezervace je ZDE.

Zdroje:

http://blanskyles.aopk.gov.cz/

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPVTFIHYFXZNNBU

