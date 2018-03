Česká republika byla vyhlášena hlavní zemí na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku 2019

Na slavnostní ceremonii byla Česká republika oficiálně oznámena jako hlavní země lipského veletrhu v roce 2019. Ministr Šmíd ve svém úvodním projevu poděkoval všem přítomným za účast i dobrou dosavadní spolupráci a připomněl důležitost prezentace České republiky na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019 se statusem hlavní země. Smlouvu o spolupráci podepsali v březnu 2017 tehdejší ministr kultury Daniel Herman a ředitel lipského veletrhu Oliver Zille. Přípravou a realizací byla pověřena Moravská zemská knihovna pod vedením p. Tomáše Kubíčka, která představí německé veřejnosti projekt Českého roku v Lipsku, resp. Sasku. V rámci projektu bude od října 2018 do prosince 2019 prostřednictvím autorských čtení, divadelních a filmových představení, odborných kolokvii a konferencí, hudebních koncertů, knižních a výtvarných výstav a dalších kulturních aktivit představována současná česká kultura i témata, která patří k vývoji české společnosti v období posledních třiceti let. Do projektu, jenž využívá i partnerské osy mezi městy Lipskem a Brnem a dlouholeté vztahy mezi regionem Sasko a Ministerstvem kultury ČR, se partnersky zapojí například Město Lipsko, Lipský knižní veletrh, Grassi Lipsko, Městské muzeum historie v Lipsku, Schaubühne Lindenfels, Česká centra, Česko-německý fond budoucnosti, Národní galerie, Moravská galerie a řada dalších českých i německých kulturních.

Prestižní německou Cenu literárních domů včera večer převzal spisovatel Jaroslav Rudiš, který patří mezi nejvýraznější a nejpřekládanější české spisovatele po roce 2000. Současnou českou tvorbu na letošním mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku představují autoři Michal Ajvaz, Bianca Bellová, Petr Borkovec, David Drábek, Sylva Fischerová, Arnošt Goldflam, Jiří Hájíček či Petr Hruška.

„Věřím, že česká prezentace na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku dopadne na výbornou. A věřím, že k tomu úspěchu dopomůže i oceněný spisovatel Jaroslav Rudiš. Ostatně k jeho dílu nemám jen vztah úřední, formální, ale i osobní – ať už jde o legendárního Aloise Nebela, román Konec punku v Helsinkách nebo hudební projekt Kafka Band. A přeji mu úspěch v dalších podobných aktivitách i další podobně prestižní ocenění“ uvedl ministr kultury Šmíd.

Mezinárodní knižní veletrh potrvá do 18.3.2018; podrobný program doprovodných akcí v naší expozici naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva