Česká televize: Dan Bárta v nové dokumentární sérii zjišťuje, jak se daří české krajině

„Krajina Dana Bárty poutavou formou odkrývá aktuální problémy v soužití člověka a přírody. Poukazuje na to, co vše se mění, co mizí a jak pozměnit naše chování, aby se naše příroda a okolí měly alespoň trochu lépe. Průvodce Dan Bárta upozorňuje na souvislosti, které se mohou zdát zřejmé, ale někdy nám právě proto, že je máme na očích, unikají a je dobré o nich hovořit. Pořad je určený všem, kdo mají aspoň trochu rádi přírodu a zvířata a není jim lhostejná aktuální proměna krajiny,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.

Dokumentární série Krajina Dana Bárty volně navazuje na první řadu cyklu Češi zachraňují, v němž stejní tvůrci mapovali české projekty na záchranu kriticky ohrožených druhů především ve světě. V nové sérii zůstávají dokumentaristé s kamerou v Česku – tentokrát odkrývají palčivé problémy naší krajiny, vysvětlují souvislosti a ve spolupráci s předními českými přírodovědci nabízejí konkrétní řešení, která se už někde v Česku osvědčila.

„S režisérem Zdeňkem Suchým a ředitelem liberecké zoo Davidem Nejedlem nám přišlo dobré se podívat také domů, do Čech, do Evropy. Zkusit některé nejpalčivější bolesti naší krajiny trochu rozkrýt a ve spolupráci s oborovými odborníky je uvést na pravou míru,“ říká Dan Bárta, který je absolventem aplikované ekologie na Ostravské univerzitě a v pořadu působí jako přírodovědec a průvodce. „Myslím, že u nás nechybí vůle ani touha něco dělat, ale spíš nějaké základní pochopení vztahů mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím. Doba, kdy je kdejaký obyčejný přírodovědec, ekolog, nebo ochránce přírody označován za zeleného teroristu nebo iracionální figurku, co nenávidí lidi a brání pokroku, tomu sice příliš nepřeje, ale k debatě o smysluplných a efektivních změnách potřebujete mít jasno v tom, jak to doopravdy chodí, co a jak je spočítáno a kde najdete ta největší tření,“ dodává.

Tvůrci série se v šesti dílech zabývají aktuálními tématy: invazivními druhy rostlin i zvířat v české krajině, návratem divokých zvířat jako je vlk či rys do české přírody, efektivními a přitom šetrnými způsoby hospodaření v krajině, drastickým úbytkem hmyzu i ptáků v posledních dekádách, i tím, jakou roli hrají v současnosti zoologické zahrady. „Jsou to témata, která je třeba omílat pořád dokola. Podívali jsme se na ně po svém. Nejsme aktivisté ani básníci. Kdyby nastal ještě závažnější problém, než je známý úbytek hmyzu a ptáků nebo přibývání invazivních druhů rostlin a živočichů, tak už zbude točit jen nekrology,“ říká režisér série Zdeněk Suchý.

Tvůrci při natáčení procestovali doslova celou republiku a s kamerou navštívili řadu míst, kde se daří navracet přírodu k jejímu přirozenějšímu fungování. Většina natočeného materiálu vznikala v exteriérech – za každého počasí. Jak dokumentaristé zvládali, že na ně občas hustě prší nebo sněží? „To by bylo divné, kdybychom točili o přírodě a stěžovali si na ni. V dílu o šelmách je mínus devatenáct stupňů a Dan do půl těla. V dílu o invazivních organismech zase surový šumavský déšť a Dan v růžové pláštěnce. Takže jsme to zvládli s grácií,“ dodává režisér Zdeněk Suchý. Na otázku, zda se v současnosti chováme ke krajině líp než v minulosti, říká: „Jde o to, jakou minulost myslíme. Dřív se hospodařilo lépe, v malém a s pokorou k přírodě. Pak se komunista rozhodl, že se přírody na nic ptát nebude a prostě si ji vezme. V současnosti je problém, jak nás všechny uživit, ale nechat přírodu malinko žít. Určitě je to lepší, lidem to začíná docházet. Otázkou spíš je, zda o téhle problematice začnou přemýšlet také ti, kteří s tím mohou něco dělat.“

Důvody k optimismu neztrácí ani Dan Bárta. Na otázku, zda má v Česku nějakou oblíbenu oblast, která zároveň slouží jako dobrý příklad správného vztahu k přírodě, říká: „Ty oblasti se objeví v seriálu: Milovice, Kozmické Louky, Josefovské Louky a tak dále, zkrátka krajinné prvky, které jednoznačně krajinu obohacují, zpestřují a uzdravují. Dnes, co se týká ochrany přírody, stačí relativně málo, ani to nemusí být nutně drahé. To času se nedostává. A prostoru. Jakýkoliv prostor, který přírodě „vrátíme zpět“, a přitom na něj nerezignujeme, aby jen zplaněl a zpustl, je dnes mnohem cennější, než tomu bylo řekněme před čtvrtstoletím. Jsme silní. Je dobré nabýt tohoto sebevědomí a trochu ubrat,“ uzavírá.

Série Krajina Dana Bárty začíná ve středu 19. února ve 20:50 na ČT2 a po následujících šest týdnů bude na obrazovce ve stejný čas. Odvysílané díly budou k dispozici v iVysílání.

režie: Zdeněk Suchý // scénář: Dan Bárta a Zdeněk Suchý // průvodce: Dan Bárta // hlavní kamera: Tomáš Kresta // dramaturg: Filip Novák // vedoucí produkce: Lucie Stárková-Plocková // kreativní producent: Martina Šantavá // výkonný producent: Roman Blaas // vyrobili: Česká televize, TPS M. Šantavé, agentura Dry a ZOO Liberec