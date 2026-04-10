Česká televize: Financování prostřednictvím poplatků pro nás dál zůstává preferovanou formou

Vítám za celou Českou televizi začátek jednání s ministrem kultury Oto Klempířem, které jsem se snažil iniciovat již v minulém období. Na dnešní schůzce jsme se dohodli na dalších jednáních, a to v širší pracovní skupině, kde budou zastoupeni odborníci jak z České televize, tak z Českého rozhlasu a z ministerstva kultury.
Ministr dnes deklaroval, že ministerstvu kultury jde o změnu financování veřejnoprávních médií, a to ze státního rozpočtu tak, jak je uvedené v programovém prohlášení vlády. Ministerstvo kultury chce dle slov ministra změnu financování, nikoliv změny, které by omezovaly nezávislost veřejnoprávních médií. Naopak ministerstvo kultury nepočítá dle informací od ministra se slučováním ČT a ČRo.
Pro management České televize i nadále zůstává financování prostřednictvím poplatků preferovanou formou. Zásadní pro nás je nejen forma, ale také výše rozpočtu v takové výši, abychom byli schopní poskytovat veřejnou službu jako doposud, dostát všem smluvním závazkům a plnit schválené dlouhodobé pětileté plány. O tomto jsem dnes také ministra Oto Klempíře informoval.
