Česká televize: Financování prostřednictvím poplatků pro nás dál zůstává preferovanou formou

10.04.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Prohlášení generálního ředitele České televize Hynka Chudárka po jednání s ministrem kultury Oto Klempířem

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Vítám za celou Českou televizi začátek jednání s ministrem kultury Oto Klempířem, které jsem se snažil iniciovat již v minulém období. Na dnešní schůzce jsme se dohodli na dalších jednáních, a to v širší pracovní skupině, kde budou zastoupeni odborníci jak z České televize, tak z Českého rozhlasu a z ministerstva kultury.

Ministr dnes deklaroval, že ministerstvu kultury jde o změnu financování veřejnoprávních médií, a to ze státního rozpočtu tak, jak je uvedené v programovém prohlášení vlády. Ministerstvo kultury chce dle slov ministra změnu financování, nikoliv změny, které by omezovaly nezávislost veřejnoprávních médií. Naopak ministerstvo kultury nepočítá dle informací od ministra se slučováním ČT a ČRo.

Pro management České televize i nadále zůstává financování prostřednictvím poplatků preferovanou formou. Zásadní pro nás je nejen forma, ale také výše rozpočtu v takové výši, abychom byli schopní poskytovat veřejnou službu jako doposud, dostát všem smluvním závazkům a plnit schválené dlouhodobé pětileté plány. O tomto jsem dnes také ministra Oto Klempíře informoval.

