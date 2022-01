Česká televize: Případy 1. oddělení se vrací do Devadesátek

reklama

Doba, kdy mafiáni mohli vše a policie jen to, co si vybojovala. Píše se rok 1993 a k pražské mordpartě nastupuje vyšetřovatel Tomáš Kozák (Kryštof Bartoš), aby pomohl objasnit porevoluční kauzy.

„Šlo o válku kutilů policie a mantáků zločinu. Tyto případy byly mnohokrát rozebírány v tisku, v rozhlase i v televizi. My jsme je dali dohromady a napsali příběh tak, jak se udál z pohledu samotné policie,“ komentuje děj autor scénáře Josef Mareš a režisér Peter Bebjak jej doplňuje: „Šlo o zvláštní časy, kdy se rodila a zároveň i kastrovala demokracie. Já sám na to vzpomínám jako na velmi krvavou dobu – velké množství lidí zmizelo a až v současnosti se dozvídáme jejich osudy. Byl to Divoký východ.“

Devadesátá léta přinesla kromě svobody pro všechny i strmý nárůst kriminality. Každý týden přibývaly oběti zločinů, mafiáni začínali mít pocit, že tahají za delší konec provazu a policie neměla metodu, čas ani prostředky, jak tomu čelit. Premiérový seriál České televize divákům v šesti epizodách přiblíží události i osoby, které jsou s těmito lety spjaty – ať už jde o figuru podnikatele Ivana Jonáka a jeho Discolandu nebo šéfa podsvětí Františka Mrázka.

„Většina z toho, co se v sérii odehrává, jsou ikonické případy z devadesátých let, které jsme všichni prožívali a denně je sledovali,“ říká k jednotlivým kauzám Ondřej Sokol, v seriálu vystupující jako nadporučík Tůma. „Nával takzvané svobody odšpuntoval v masivním množství i to zlé v lidech,“ doplňuje jej Martin Finger, který ztvárnil mladší verzi operativce Václava Plíška, jehož diváci znají z Případů 1. oddělení v podání Bolka Polívky. Mimo něj a Tomáše Kozáka, coby policejního benjamínka v podání Kryštofa Bartoše, se diváci mohou těšit ještě na jednu známou postavu – na Josefa Korejse, v Devadesátkách ztvárněného Robertem Miklušem. „Josef v mládí ještě neměl pozici, takže se musí víc snažit, ale je samozřejmě vidět, že je kariérista a sólokapr,“ uvádí ke své verzi postavy herec.

V premiéře se divákům Devadesátky představí již tuto neděli 9. ledna od 20:10 hodin na Jedničce.

scénář: Josef Mareš, Matěj Podzimek // režie: Peter Bebjak // dramaturgie: Tomáš Feřtek // hlavní kameraman: Martin Žiaran // zvuk: Ivo Broum // hudba: Juraj Dobrakov // kreativní producent: Michal Reitler // výkonný producent: Matěj Stehlík // v hlavních rolích: Martin Finger, Ondřej Sokol, Kryštof Bartoš, Vasil Fridrich, Robert Mikluš a další

