Česká televize: ČT sport nabídne stovky hodin přenosů ze ZOH, zpravodajský servis i experty

Už 6. února budou slavnostně zahájeny zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Fanoušci se mohou těšit na 300 hodin premiérového vysílání na ČT sport a na digitální platformě ČT sport Plus, dvě olympijské pozice s průvodci přímo v dějišti her i známé sportovní experty.
„Olympijské hry vysíláme už 70 let a jsou nedílnou součástí historie České televize. Spojují generace diváků, přinášejí silné emoce a naplňují samotnou podstatu veřejnoprávní služby. O to symboličtější je, že je budeme sledovat právě v roce, kdy si stanice ČT sport připomíná 20 let vysílání. Už za pár dní budeme společně fandit českým reprezentantům a věřit, že v Itálii předvedou co nejlepší výkony. A již teď děkuji všem kolegům, kteří tento sportovní svátek našim divákům chystají. Opakovaně ukazují, že své profese umí a jsou v nich absolutní špičky,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Zimní olympijské hry 2026 budou oficiálně zahájeny 6. února a potrvají do 22. února. Z hlediska televizní produkce půjde o jednu z logisticky nejnáročnějších olympiád v historii.
„Přípravy jsou dlouhodobé a v případě těchto her sahají až do roku 2020. Nepamatuji si tak komplikovanou olympiádu. Šest sportovních středisek je prakticky nepropojených, v každém proto musíme mít vlastní štáb. Je to náročné na počet lidí i techniku, ale náš tým je natolik zkušený, že není důvod se obávat a sportovní fanoušci si mohou užít sledování velkolepé sportovní akce na ČT sport,“ řekl ředitel divize Sport České televize Jiří Ponikelský.
Pozice ČT sport v Miláně a Cortině
ČT sport bude mít na olympijských hrách dvě pozice propojující vysílání. Jednu v Miláně přímo u Českého domu, jejímž průvodcem bude Jiří Hölzel. Druhá pozice vznikne v biatlonovém areálu v Anterselvě, odkud bude vysíláním provázet Petr Kubásek. Diváci se mohou těšit na aktuální rozhovory, analýzy i bezprostřední emoce přímo z místa dění.
„Po osmi letech budeme opět hlavní vysílatel olympijského programu s televizními právy v rámci Evropské vysílací unie jako její velmi úspěšný člen. Česká televize musí i jako hlavní vysílatel dodržet v tomto systému několik omezení. Můžeme vysílat olympijské hry pouze na dvou programech s tím, že jeden z nich musí být digitální platformou, v našem případě ČT sport Plus. Celkový obsah premiérového programu nesmí přesáhnout 300 hodin. Další používání záznamů je nově bez omezení. Na oficiálních sociálních sítích ČT je možné prezentovat krátká videa s určitým časovým omezením,“ prozradil šéfkomentátor Redakce sportu ČT Robert Záruba.
Digitální ČT sport: olympiáda kdykoli a kdekoli
Vedle televizní obrazovky tak bude klíčovou roli hrát digitální platforma ČT sport Plus, tedy web ctsport.cz, mobilní aplikace, HbbTV nebo aplikace iVysílání ve smart TV, která umožní sledovat další přenosy.
Na webu ctsport.cz (ZDE) nebo v mobilní aplikaci ČT sport bude k dispozici aktuální program olympijského vysílání, včetně nejnovějších zpráv ze sportovišť i mimo ně. Chybět nebude ani podrobný výsledkový servis, infografiky či krátká videa s nejdůležitějšími momenty a bezprostředními reakcemi nejen českých sportovců.
„Diváci získají jednodušší a přehlednější cestu ke špičkovým živým přenosům. Závody a utkání, které nebudeme vysílat na televizní obrazovce, najdou fanoušci právě na digitální platformě ČT sport,“ vysvětlil Jiří Ponikelský. Na webu ctsport.cz, YouTube i v dalších oblíbených podcastových aplikacích se budou moci diváci zaposlouchat do podcastů Milán Cortina 2026, ve kterých s komentátory, reportéry či experty rozebereme zásadní dění v olympijské Itálii.
Jakub Voráček se vrací
Součástí olympijského vysílání ČT sport bude i bývalý hokejový reprezentant Jakub Voráček, který se zapojí jako spolukomentátor a hokejový expert do vybraných zápasů českého týmu. „Jsem rád, že mám znovu příležitost komentovat. Po dvanácti letech uvidíme obměnu celé hokejové generace. Fanoušci uvidí špičkové hráče a hokejoví labužníci se mají na co těšit,“ řekl Voráček.
V týmu sportovních expertů ČT sport nebude chybět ani bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. „Doufám, že divákům nabídneme pohled, který je bude bavit, a že nás budou sledovat,“ dodala Soukalová, která bude zároveň tváří sociálních sítí ČT sport. Fanoušky exkluzivně provede děním přímo v severní Itálii a zprostředkuje neopakovatelnou atmosféru především z horských oblastí biatlonového areálu v Anterselvě nebo z Cortiny d’Ampezzo.
Pro maximální divácké pohodlí během sledování her si s předstihem nalaďte platformu ČT sport Plus (ZDE). Jde to prakticky na všech televizích a se všemi způsoby příjmu, cesty jsou ale různé. Podrobný návod pro jednotlivé situace najdete ZDE.
