České dráhy: 150 mezistátních expresů míří do 120 zahraničních destinací

„V mezistátní dopravě tradičně spolupracujeme s našimi zahraničními partnery a díky tomu na většině linek nabízíme pravidelné spojení několikrát denně. Například z Prahy do Berlína, Vídně nebo Budapešti jezdíme společně s kolegy z DB, ÖBB, ZSSK a MÁV každé dvě hodiny a do Lince nebo Wroclawi máme spoje ve čtyřhodinovém intervalu. Do většiny hlavních měst našich sousedů, tedy do Berlína, Bratislavy i Vídně, se vlakem dostanete pohodlně za zhruba 4 hodiny,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Prakticky všechny spoje jsou v úrovni EuroCity, InterCity a na své palubě nabízejí mnoho služeb, jako jsou palubní Wi-Fi síť, služby restauračního vozu, místa pro cestující s dětmi, přeprava osob na vozíku nebo jízdních kol. Prémiovou nabídku představují vlaky Railjet a nově také ComfortJet, které postupně uvádíme do provozu. Tyto soupravy v budoucnosti ovládnou spojení na sever Německa, do Rakouska i do Bratislavy a Budapešti. Umožní nám nabídnout také přímé cesty do více destinací, třeba do dánské Kodaně,“ dodává generální ředitel.

Novinkou jízdního řádu 2025 je mezistátní linka Baltic expres provozovaná v kooperaci s PKP Intercity. Čtyřikrát denně na ní jezdí spoje po trase Praha – Pardubice – Wrocław – Poznaň – Gdaňsk – Gdyně. Mezi tradiční linky patří vlaky Berliner Praha – Berlín – Hamburk / Kiel / Flensburg, Vindobona Praha – Brno – Vídeň – Graz, Metropolitan Praha – Brno – Bratislava – Budapešť nebo Valašský expres Praha – Pardubice – Olomouc – Púchov. Mezi další frekventované linky patří spoje Praha – Ostrava – Varšava / Krakov / Přemyšl, Košičan Praha – Ostrava – Žilina – Košice nebo Jižní expres Praha – České Budějovice – Linec. Z evropského hlediska je také velmi důležitá linka spojující Polsko s Rakouskem po trase Varšava / Přemyšl / Krakov – Ostrava – Přerov – Břeclav – Vídeň / Bratislava / Budapešť.

U nás sto šedesátkou, za hranicemi i dvoustovkou

České dráhy také úzce spolupracují na provozu pětice základních nočních vlaků s lůžkovými a lehátkovými vozy. Ty zajišťují přímé spojení Prahy s Curychem, Varšavou, Košicemi a Budapeští formou tzv. nočního skoku, kdy se večer na začátku cesty zákazník ubytuje v pohodlném lůžkovém voze a ráno vstává již ve své cílové destinaci. Kromě spojů vycházejících z Prahy spolupracují České dráhy také na nočních vlacích zajištujících spojení Vídně nebo Budapešti s Varšavou a Berlínem nebo Varšavy s Mnichovem. V rámci evropské dálkové mezistátní dopravy jsou tak velmi významné uzly v Praze, Břeclavi a v Bohumíně, kde jsou zajištěny přestupy nebo dokonce přesuny přímých vozů mezi jednotlivými mezinárodními linkami.

Mezistátní vlaky Českých drah patří mezi nejrychlejší vlaky v Česku. Při maximální rychlosti 160 km/h dosahují cestovní rychlost až 100 km/h. Na zahraničních úsecích dosahují běžně rychlosti až 200 km/h. Díky tomu dopraví cestující z Prahy do Berlína, Vídně, Bratislavy, Wrocławi nebo Lince za zhruba 4 hodiny. Necelých 7 hodin pak jedou vlaky do Hamburku, Popradu-Tater, Budapešti nebo Grazu. Kvalitní mezistátní spojení mají i další města Česka. Například z Brna trvá cesta do Vídně nebo Bratislavy zhruba 1,5 hodiny a do Budapešti či Grazu zhruba 4 hodiny. Z Ostravy se cestující dostane vlakem do Vídně za necelé 3 hodiny, do Krakova jsou to zhruba 3 hodiny, do Varšavy přibližně 4,5 hodiny a do Popradu-Tater 3,5 hodiny.

Včasný nákup znamená levnější cestování

Pro mezistátní cesty jsou nejvýhodnější Včasné jízdenky Evropa. Fungují podobně jako letenky na principu, „čím dřív koupíte, tím levněji cestujete“. Předprodej jízdenek a rezervací je v závislosti na relaci a podmínkách zahraničních partnerů obvykle 2 až 6 měsíců. Například nyní je možné koupit nejvýhodnější jízdenky na spoje do Německa a Rakouska v červenci. Při včasném nákupu lze cestovat např. z Prahy do Berlína od 435 Kč, do Frankfurtu nad Mohanem od 666 Kč, do Vídně od 474 Kč, do Budapešti od 653 Kč nebo do Varšavy od 614 Kč, z Brna do Berlína od 717 Kč, do Grazu od 653 Kč nebo do Budapešti od 422 Kč nebo z Ostravy do Vídně od 346 Kč, do Varšavy od 486 Kč nebo do Budapešti od 550 Kč.

Díky přestupům na návazné spoje partnerských dopravců lze cestovat vlakem do několika set dalších destinací téměř po celé Evropě, a to včetně využití rychlovlaků jako jsou třeba spoje ICE německých drah DB. Významnými přestupními uzly našich vlaků jsou například Vídeň, Linec, Mnichov, Drážďany nebo Berlín. Díky přípojům v těchto železničních hubech a Včasným jízdenkám Evropa lze cestovat např. do dalších destinací také v Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Slovinsku, Chorvatsku, Dánsku nebo Švýcarsku.

Využít lze i další slevy a nabídky, např. pro poznávací cesty po Evropě jsou k dispozici síťové jízdenky Interrail v různých cenových úrovních podle cílové skupiny cestujících (dospělí, senioři, mládež), podle navštívené země popř. jízdenky pro celou Evropu a podle délky platnosti jízdenky.

Podrobnosti o mezistátních spojích a nabídkách lze vyhledat např. na webu dopravce ZDE.

