Richterová (Piráti): Věcná debata a rozhodování, ne několikahodinové projevy

Poslanecká sněmovna poslala do dalšího projednávání novelu jednacího řádu. Piráti dlouhodobě podporují kultivaci parlamentní debaty a modernizaci jednacího řádu, především v duchu lepší předvídatelnosti jednání a možnosti sladit práci a rodinu. Upozorňují ale, že předložená úprava může ve výsledku vytvořit prostor pro další nekonečná vystoupení předsedy hnutí SPD Tomio Okamury.
„Dát bezdůvodně Tomio Okamurovi možnost mluvit bez časového omezení, to je jako mu dát extrabuřt. Pro všechny ostatní poslance totiž jinak omezení platit budou, i když mají přednostní právo. Proč má být Okamura vyvolený?” říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
Předseda SPD Tomio Okamura drží rekord v délce nepřerušeného projevu, v lednu 2024 obstruoval 10 hodin a 44 minut. Celkově za období 2021–2025 strávil u řečnického pultu více než šest dní čistého času. A v minulém volebním období poslanci jednali po 21. hodině častěji než za předchozí tři období dohromady.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
„Změnu jednacího řádu potřebujeme. Ale pokud má někdo dostat neomezené právo vystupovat bez časového limitu, pak si koledujeme o další maratony nekonečných projevů Tomia Okamury, které veřejnosti nic nepřinášejí. Parlament není one man show jednoho politika,“ vysvětluje Richterová.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Piráti upozorňují, že hlavním problémem aktuálního fungování Sněmovny nejsou faktické poznámky ani běžná reakce v debatě, ale právě dlouhá a neomezená vystoupení v rámci přednostních práv a při schvalování programu schůze. Pokud novela vytvoří výjimku bez jasných mantinelů pro jediného politika, může paradoxně dát zcela nepřiměřená práva člověku, který má fungovat v rámci stejných pravidel jako ostatní.
„Lidé chtějí věcnou debatu a rozhodování, ne několikahodinové projevy. Jestli má být Sněmovna efektivnější, nesmí se z ní stát prostor pro nekonečné monology a už neokomentované reakce Tomia Okamury,“ dodává Richterová.
Piráti budou v dalších fázích projednávání usilovat o úpravy, které zabrání nesmyslné výjimce pro Tomia Okamuru. Cílem dalšího pirátského pozměňovacího návrhu pak bude dát finanční sankce ministrům, kteří dlouhodobě a opakovaně nechodí na interpelace. Tento návrh je již nahraný v systému pod číslem 291.
Piráti také předložili vlastní novelu jednacího řádu, jejímž cílem je zpřehlednit a zcivilnit jednání Sněmovny tak, že bude méně obstrukcí a nočních maratonů, jasná pravidla pro délku projevů, předvídatelnější program pro poslance, média i veřejnost a to vše při zachování možnosti opozice vládu kritizovat a při zachování férových podmínek pro všechny poslance.
