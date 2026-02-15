U Moravce hádka o muniční iniciativu. Všichni nás za ni chválili, křičela Černochová

Diskuse dvou ministrů bývalé vlády – Jany Černochové z ODS a Ivana Bartoše za Piráty – a dvou vládních poslanců Filipa Turka z Motoristů a Jiřího Maška z hnutí ANO – se odehrála v nedělním vydání pořadu Otázky Václava Moravce.
Nejprve se v politické diskusi překvapivě přetřásala událost z právě probíhající olympiády v Itálii, kde byl ukrajinský závodník diskvalifikován kvůli fotografiím padlých vojáků na závodní helmě.
„Je to ostuda olympijského výboru,“ mínila Černochová a připomněla Věru Čáslavskou, která záměrně otočila hlavou, když se hrála hymna SSSR.
A kritizovala náměstka ministra obrany Radovana Vícha (SPD), jenž ve videu na svém facebookovém účtu řekl, že politika na olympijské hry nepatří. „Už jenom to, že tu nemohou vystupovat ruští sportovci, je podle mě chyba. Asi by ty výsledky, zejména v ledním hokeji, byly úplně jiné. Neměli bychom vůbec všechny ty medaile vrátit a předat je Ukrajincům?“ položil provokativní otázku, která rozvířila diskusi v televizních Otázkách.
Poslanec Turek zmínil, že pokud vyřazujeme ruské sportovce, tak pravidla mají platit pro všechny. „Sport by měl být politicky neutrální,“ uvedl čestný prezident Motoristů.
Do sportovního klání podle něj nepatří nálepkovat režimy.
„Neměl na helmě, že Putin je vrah, ale fotografie mrtvých kamarádů,“ namítla Černochová.
Turek připustil, že tyto snímky by na helmě ponechal. „S tím bych neměl problém,“ uvedl bývalý europoslanec.
„Je to pieta za kamarády sportovce,“ zmínil Bartoš a kritizoval náměstka Vícha. „Udělal z toho politickou frašku,“ domnívá se pirátský poslanec.
I kdyby se naši sportovci rozhodli dát někomu medaili, je to podle něj jejich soukromá věc.
Dále Bartoš hovořil o tom, že je muzikant. Připustil, že řada hudebníků podpořila Putina. „Politika je ve všem,“ zdůraznil exministr.
Má Česko na pomoc Ukrajině?
Dalším tématem byla válka na Ukrajině a varianty jejího ukončení. Diskutovala se také případná paralela s mnichovskou zradou v roce 1938.
„Probíhají čtyři roky tvrdého konfliktu. V současné době se odehrává jednání o míru i za cenu ústupků. Ukrajina intenzivně bojuje o svou celistvost. Boj se zdá marný i přes podporu Evropy,“ zamyslel se poslanec Mašek.
„Historická přirovnání velmi kulhají,“ řekl Turek k paralele s rokem 1938. Zmínil Ukrajince, kteří před válkou uprchli do zahraničí, a uvažoval o tom, že pokud bude válka pokračovat, může Ukrajina přijít o další území. Připustil, že ukrajinská armáda má vysokou úroveň a brání se velice efektivně, ale Rusko bude pokračovat tak dlouho, jak dlouho bude z jeho pohledu potřeba. Válka strategicky neubližuje Rusku tak moc, jak ubližuje Ukrajině. Turek také řekl, že mnozí lidé často ani nevědí, proč a za co bojují.
Podle Bartoše Evropa měla šanci Ukrajině více pomoci, ale hlasovalo se proti. A připomněl, jak Donald Trump tvrdil, že válku ukončí do 24 hodin. „Putin mír nechtěl. Pozice Evropy – Německa, Francie i České republiky – je podstatná. Ukrajina musí do jednání vstupovat velmi suverénně,“ vyjádřil se poslanec. Připustil, že válka ještě může trvat. „Až bude nějaké nové status quo, může se jednat o míru. Není pravda, že Rusko válkou netrpí. Rodiny mu posílají vojáky. V náboru Rusové dávají obrovské peníze, i tak mají problémy získat lidi,“ zmínil Bartoš. A že Rusko, podle jeho slov, dlouhodobě válečnou ekonomiku nevydrží.
Moravec zmínil muniční iniciativu. Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1200 respondentů, zhruba 62 % Čechů souhlasí s pokračováním muniční iniciativy, pro je pouze 20 % voličů SPD.
„Důležité je, že Česká republika muniční iniciativu neblokuje,“ domnívá se Turek.
Připustil, že mnozí by dávat chtěli, ale nemáme na to. To, co dávala předchozí vláda, stejně bylo jen gesto. „1,7 miliard možná zní hodně, ale ve skutečnosti to moc není,“ řekl poslanec.
Černochová zmínila, že se vydalo více a nakupovalo se u českých firem, takže byl podporován český průmysl. Bylo by podle ní morální, kdyby Česko vydalo ročně kolem jedné miliardy. „Byl to velmi úspěšný projekt, všichni nás za něj chválili,“ řekla Černochová k muniční iniciativě. A že kroky současné vlády podle ní tuto iniciativu poškodily tak, že má dnes problémy získat peníze od donátorů.
„Muniční iniciativu poškodily počátky, kdy se po celém světě kupovalo všechno, třeba i nefunkční granáty,“ poznamenal poslanec Mašek. Je prý rád, že jsme se muniční iniciativy nezřekli. „My ji jako Česká republika organizujeme. Už to znamená, že tam nějaké peníze jdou,“ zdůraznil Mašek. Připomněl, že už v březnu 2022 poslanci vyzvali vládu, aby se pokusila konflikt zastavit. „Tohle je naše priorita i dnes. Jsem lékař. Denně umírají stovky lidí. Někteří z toho mají radost. Přijde mi to absurdní,“ sdělil poslanec.
Kdyby se podařilo konflikt zastavit už v březnu 2022, byly by podle Maška Putinovy územní požadavky menší než dnes.
Hovořilo se i o slovech polského premiéra Donalda Tuska, že je připraven další balíček polské pomoci pro Ukrajinu.
Bartoš poznamenal, že vojenská pomoc a diplomatické jednání se nevylučují. Připomněl sbírky na elektrocentrály i další. Dokládají to podle něj, že neplatí slova, že „veřejnost je válkou unavena“, Češi chtějí pomáhat. Seškrtání pomoci Ukrajině v návrhu státního rozpočtu odsoudil, hovořil o „prasárně“. Muniční iniciativa podle něj tvoří padesát procent dodávek, což není málo. „Nemůžeme říct, že my to všechno zařídíme, vy plaťte. Dávali jsme nepotřebnou techniku, teď už nic nemáme,“ řekl Bartoš.
„Nemáme peníze pro děti na onkologická centra. To je dědictví minulé vlády. Musí se šetřit, peníze nemáme,“ zdůraznil Turek. Připomněl vysokou inflaci za Fialovy vlády, která znehodnotila lidem úspory. Připustil, že Ukrajinci jsou důležitou pracovní silou v Česku a že odvádějí daně.
Celou dobu Černochová překřikovala ostatní diskutující a byla několikrát umravněna. „Je nemorální to říct, ale Česká republika dostala víc, než vložila,“ pravila exministryně.
Kolik vydat na obranu
Diskuse se přesunula ke státnímu rozpočtu a k výdajům do obrany. Černochová podala pozměňovací návrh, podle kterého „by se mělo resortu obrany vrátit 21 miliard korun“.
„My to nebudeme dělat jako paní exministryně. Když nevěděla, kde peníze utratit, poslala je Američanům. Takto postupovat nebudeme. Nebudeme kupovat předražené kuchyně,“ řekl poslanec Mašek.
Strhla se hádka o to, které tanky kupovat, a které ne. – „Padlo tu několik lží,“ ohradila se Černochová. – „Nechte mě domluvit,“ utnul ji Mašek. A hovořil mimo jiné i o vrtulnících. – „Pejsek a kočička!“ volala exministryně v odkazu na pohádku, v níž pejsek a kočička „vařili“ dort.
Diskuse se stočila k otázce, zda se vůbec podaří proinvestovat dvě procenta HDP.
„Dvě procenta to budou určitě,“ zmínil Mašek a zopakoval, že problémy současná vláda zdědila od svých předchůdců. „Dvě procenta jsou závazek, dvě procenta to určitě budou,“ zdůraznil poslanec. Vyšší procento, ke kterému se zavázala Fialova vláda, se podle něj plnit nebude.
Černochová pak kritizovala Lubomíra Metnara (ANO), který už v minulosti působil jako ministr obrany. Nelíbily se jí jeho nákupy zbraní. Ty zbraně, které pořídil, podle ní nejsou kvalitní. Vysvětlila také, proč přistoupila na zálohové platby za F-35. „Bez zálohových plateb to nejde, pokud chcete dostat do ČR kvalitní zbraně,“ vyjádřila svůj názor exministryně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.