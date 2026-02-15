Zahradil: Rubio de facto vyhlásil konec globalizace

15.02.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu ministra zahraničí USA Rubia na konferenci v Mnichově

Zahradil: Rubio de facto vyhlásil konec globalizace
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

V samém nadšení a potlesku nad tím, že Marco Rubio byl letos v Mnichově na Evropu “hodný”, na rozdíl od “zlého” J. D. Vance loni, zapadlo to podstatné. Totiž že vykreslil zcela odlišnou představu “Západu”, než je představa současného politického establishmentu EU.

Rubio se přihlásil ke konceptu národního státu, národních zájmů a národní suverenity. Zkritizoval nadnárodní a globální instituce, vyslovil se proti jejich posilování. Zpochybnil ekonomickou globalizaci a mantru volného obchodu. Odmítl klimatickou politiku a masovou migraci.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 48088 lidí

Podle jeho výkladu musí Západ usilovat o svou ekonomickou soběstačnost, obnovit svou průmyslovou základnu, vytvořit vlastní dodavatelsko-odběratelské řetězce, stát se méně závislým na zbytku světa. Což není nic jiného než ekonomický protekcionismus a ochrana domácího trhu. Západ v jeho představě je Západem národních států, které chrání své národní hranice i národní ekonomiky.

Rubio de facto vyhlásil konec globalizace a konec pokusu o univerzální světový řád. USA jsou v jeho podání dědicem a strážcem těch tradic, které sama Evropa postupně opustila.

Rubio k obraně: “Kolik vydáváne na obranu nebo kde a jak ji nasazujeme, to jsou důležité otázky, nejsou to ale ty zásadní. Zásadní otázkou je, co vlastně bráníme.” Co chce bránit Rubio, je konzervativní představa společenského řádu. Ne levicově liberální postmoderní agenda.

Shrnuto: Co jsme slyšeli od Rubia, je naprostá antiteze toho, co slýcháme z Evropské komise a Evropského parlamentu (možná od některých národních vlád už ano). Byla to antiteze Sorosovy “open society”. Nemyslím, že EU ve své současné podobě je schopna a ochotna to akceptovat.

Komu se Rubiův projev líbil, měl by si uvědomit následující: Vydat se tímto směrem znamená napřed vyměnit ve volbách většinu stávající evropské politické reprezentace, na národní úrovni i v institucích EU. Jinak nám Amerika zamává a půjde si tou cestou sama.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zahradil: Diplomacie dle opozice
Odstrašující příklad – Španělsko. Zahradil nechce, abychom takto dopadli
Žádný Kupka, Rakušan nebo Hřib. Pavel. Zahradil rozsekl kauzu s Hradem
Zahradil: To si ještě nikdy žádná vláda nedovolila

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , konference , USA , Zahradil , Rubio

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je projev Marca Rubia naprostým opakem toho, co slýcháme z Evropské komise a Evropského parlamentu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. byl položen dotaz

Opravdu stojí dva dny zasedání sněmovny 8 milionů?

Za co proboha taková částka? A jestli je to fakt pravda, dokážete s tím něco udělat? Protože není tohle přesně věc, na které by se dalo ušetřit – teď to nemyslím tak, že by se zasedání neuskutečnilo, ale nejde to za normální peníze? A ještě, když tvrdíte, že jde o typ hlasování, na kterém být musíte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zahradil: Rubio de facto vyhlásil konec globalizace

20:03 Zahradil: Rubio de facto vyhlásil konec globalizace

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu ministra zahraničí USA Rubia na konferenci …