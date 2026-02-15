Česká pošta: Šlechtický vliv na Pražském hradě zajišťovala poštovní přeprava

15.02.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta představuje příležitostný poštovní aršík První poštovní trať v Čechách.

Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Autorem výtvarného návrhu je Karel Zeman a cena známka je 109 korun. Tématem aršíku je poštovní kurýr v dobovém oblečení na koni na pozadí slavonické pošty, jak se dochovala do současnosti. Obraz doplňuje znak rodu Taxisů.

Na aršíku je zobrazen Ferdinand s dopisem a habsburským erbem, naproti stojí český lev v portálu Vladislavského sálu. Rod Taxisů byl pověřen vytvořením trasy Praha – Vídeň. Na aršíku je dále znázorněn rok 1526, ve kterém zemřel král Ludvík Jagellonský.

známka

Po smrti krále usiloval o českou královskou korunu Ludvíkův švagr Ferdinand Habsburský. Podmínkou bylo uznání za krále českými stavy. Ferdinand proto nechal zřídit poštovní trasu Praha – Vídeň, aby získal větší vliv na Pražském hradě u šlechty a českých zemských úředníků.

Aršík vychází v nákladu 21 tisíc kusů a je k dostání na vybraných pobočkách a e-shopu České pošty.

