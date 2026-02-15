Zelení: Řešením je vyšší zdanění majetku těch nejbohatších

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k nedostatku veřejných financí

Vláda v rozpočtu škrtá veřejné služby občanům a oslabuje fungování státu. Chybí investice do vzdělání, dostupného bydlení, inovací, ochrany přírody či energetické bezpečnosti. Škrtům se dá vyhnout a na dobře zacílené investice najít peníze, stačí navýšit příjmy do státní kasy.

Řešením je vyšší zdanění majetku těch nejbohatších. Nejbohatší jedno procento u nás vlastní víc než třetinu veškerého majetku. V mezinárodním srovnání jsou u nás majetkové daně extrémně nízké.

V Česku se naopak výrazně daní práce. Práce lidí, kteří obří majetky nemají, a zátěž odvodů tak na ně citelně dopadá. Jedna vláda za druhou se tu trumfuje v tom, jak víc potěšit úzký kruh mocných. A kromě vstřícné daňové politiky některým navrch přihraje velké dotace, ze státního.

Je načase to změnit. Férové daně znamenají soudržnější a odolnější společnost. V době mezinárodní nestability si nemůžeme dovolit další rozklížení společnosti, které nespravedlivé danění působí. Rozevírající nůžky je třeba začít uzavírat.

Apelujeme na vládu, aby dál neprohlubovala nespokojenost občanů a občanek.

