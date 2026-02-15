Babiš s Havlíčkem probrali své návštěvy Německa. Viděli podstatné změny postojů

V nejnovějším díle podcastu „Sorry jako“ se již tradičně sešli předseda hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Karel Havlíček. V neformální atmosféře probrali aktuální dění na domácí i mezinárodní scéně. Hovořili o nedávné cestě prvního místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka do Berlína, kde se setkal s německou ministryní hospodářství Katherinou Reicheovou. Nálady v sousední zemi popsal jako překvapivě racionální.
„Víte, co je zajímavé? V Berlíně jsem byl na oficiální návštěvě po čtyřech letech. Německo je náš nejvýznamnější obchodní partner a hospodářský činitel, a přesto tam ministři předchozí vlády nejezdili. Oni se tomu vyhýbali,“ podivoval se vicepremiér s tím, že současný německý přístup k energetice prochází zásadní revizí.
Podle Havlíčka začíná německá strana potichu připouštět, že jejich dosavadní energetická politika, známá jako Energiewende, narazila na své limity. „Ministryně hospodářství mi naznačila, že by možná byli schopni s námi spolupracovat v oblasti malých modulárních reaktorů. To je obrovský posun, malé jádro je budoucnost,“ zdůraznil Havlíček.
Předseda Babiš k tomu dodal, že pragmatismus je znát i v Bavorsku. Tuto spolkovou zemi označil z pohledu Česka za strategickou.
Ing. Andrej Babiš
Když přišla řeč na státní finance a schodek rozpočtu, který opozice kritizuje jako příliš vysoký, oba politici zvolili ofenzivní tón. Andrej Babiš rázně odmítl, že by hnutí ANO stát nadměrně zadlužovalo bezúčelně.
„Když se investuje, tak se stát logicky zadlužuje, ale ta investice potom přinese peníze a státu se to vrátí. Každý podnikatel ví, že když začíná, musí investovat,“ vysvětlil premiér.
„Dnes mají tu neuvěřitelnou drzost říkat, že 310 miliard korun je vysoký schodek. Kdyby bylo po jejich a my tam nechali jen to, co oni nasmlouvali, tak skončíme na 350 nebo 360 miliardách. Jen do dopravy jsme museli přihodit 26 miliard, aby se nezastavily stavby, které jsme my připravili,“ podotkl ministr Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Babiš následně připomněl, že podle Eurostatu je české zadlužení kolem 43 % HDP, zatímco průměr eurozóny přesahuje 88 %. „Stále jsme na tom relativně slušně,“ konstatoval premiér.
Premiér Babiš přiznal závislost na sociálních sítích
Velký prostor dostala otázka dostupnosti bydlení a stavu českého zdravotnictví. Andrej Babiš představil ambiciózní plán na výstavbu modulárních domů pro zaměstnance kritické infrastruktury.
„Nejlepší investice státu není do zlata nebo do nemovitostí, je do zdravotní prevence a do lidí. Musíme vymyslet nějaký modelový bytový dům, takovou bytovku pro stovku sester, vojáků nebo hasičů,“ soudí Babiš.
Podle něj je návratnost investic do prevence v poměru 1 : 6 až 1 : 8. „Investice do zdravotnictví dnes znamená, že za deset nebo dvacet let se to společnosti ekonomicky jednoznačně vrátí,“ dodal premiér.
Jedním z nejvíce diskutovaných témat byla Babišova iniciativa omezit sociální sítě pro děti do 15 let. „Děti jsou online už tak dost. Ztrácejí kontakt s realitou, soustředí se na virtuální svět místo skutečných vztahů. Negativně to dopadá na jejich psychiku, ten tlak na lajky vede k úzkostem a nízkému sebevědomí,“ varoval Babiš.
Otázka omezení sociálních sítí pro děti by podle něj byla ideálním tématem pro referendum. Více věnovat by se mu měla podle jeho soudu veřejnoprávní média. „Měli by zvát experty, ne pořád jen politology. Měli by mluvit o tom, jak to udělali ve Francii, v Austrálii, jaké jsou argumenty, co říkají odborníci,“ navrhl premiér Babiš, jenž v podcastu přiznal, že i on sám bojuje s digitální závislostí. „Uvědomuji si to, i já večer v deset lehnu a do jedenácti čumím na Instagram. Pak jsem na sebe naštvaný, vím, že je to špatně,“ svěřil se divákům.
„Děti mají sportovat, chodit ven a žít normálně,“ apeloval Havlíček.
Kdo je vinen současnou situací?
Hovořilo se také o politických šarvátkách. Andrej Babiš se opřel do prezidenta Petra Pavla, kterého označil za prodlouženou ruku pětikoalice. „Stávající prezident je prezidentem pětikoalice, to není žádné tajemství,“ prohlásil premiér.
Havlíček podotkl, že prezident se stal lídrem pětikoalice, protože opozice dnes nemá žádného faktického lídra. Přidal ještě kritiku mediálního prostředí, které je podle něj stále „profialovské“. „Lidé na sítích říkají, že média byla provládní a teď jsou proopoziční, aby to vypadalo vyváženě. Ale pravda je taková, že oni stále opakují ty samé fráze,“ postěžoval si Havlíček.
Oba politici se shodli, že jejich prioritou zůstává plnění programu, který přislíbili voličům, a to i přes aroganci a přezíravost současných politických konkurentů. „U nás se dozvíte vyfutrovanou pravdu s argumenty a čísly,“ uzavřel Andrej Babiš.
