České dráhy: Mattoni expresem do Kyselky

O sobotách 4., 11., 18. a 25. srpna a 1. září se mohou zájemci svézt historickým motorákem řady M240.0 i z Karlových Varů. Z Chomutova (odj. 8:24 h) pojede Singrovka až do Karlových Varů (příj. 9:27 h) a z Karlových Varů se vydá v 9:40 h na jízdu do Kyselky (příj. 10:55 h). I o srpnových sobotách vykoná tento motorák jízdu tam i zpět mezi Kyselkou a Vojkovicemi nad Ohří a v 15:15 h se s ním můžete svézt z Kyselky do Karlových Varů (příj. 16:25 h) a následně do Chomutova.

Jízdní řád Mattoni expresu:

Jízdné (jednosměrné):

Chomutov/Klášterec n. O. – Ostrov nad Ohří: 80 Kč, děti 6 až 15 let 60 Kč

Vojkovice n. O./Ostrov n. O./Hájek/Dalovice – Karlovy Vary: 40 Kč, děti 6 až 15 let 30 Kč

Karlovy Vary/Dalovice/Hájek/Ostrov n. O. – Kyselka: 100 Kč, děti 6 až 15 let 80 Kč

Vojkovice nad Ohří – Kyselka: 60 Kč, děti 6 až 15 let 40 Kč

Ve vlaku neplatí žádné slevy ani tarifní výhody.

Předprodej od 28. 6. 2018 ve všech pokladnách ČD, případný doprodej u průvodčího ve vlaku.

Bonus:

Pro cestující, kteří přijedou Mattoni expresem do Kyselky v 10:55 hod., je připravena zdarma komentovaná prohlídka po bývalých lázních Kyselka.

Po předložení jízdenky z historického motorového vlaku získáte slevu na vstupné do Mattoni muzea v Kyselce.

Tip

Po nejzajímavějších místech bývalých lázní Kyselka vás provede Mattoniho naučná stezka Po stopách skřítků. Dlouhá je 3,6 km, má 16 zastavení a z velké části ji zvládnete i s malými dětmi. Více informací o stezce najdete ZDE.

