České dráhy: Národní dopravce slaví na Czech Raildays 100 let výročí založení republiky

Modernizované vozy a nové služby pro cestující, ale hlavně vývoj ČSD a později ČD v čase představují České dráhy od 19. do 21. června na veletrhu drážní techniky Czech Raildays 2018 v Ostravě.

Národní dopravce se bude prezentovat ve společné expozici s dceřinými společnostmi DPOV, DVI, VÚŽ, ČD-Telematika a ČD Cargo. Do Ostravy na veletrh se vyplatí cestovat vlakem Českých drah, které nabízejí zpáteční jízdenku VLAK+ Czech Raildays se slevou 50 %.

„České dráhy jsou tradičním a neodmyslitelným vystavovatelem a partnerem akce od jejího počátku. Spolu s dceřinými společnostmi zde prezentujeme aktivity z naší činnosti i širokou nabídku našich služeb. Jako národní dopravce, klíčový hráč na české železnici a zákaznicky orientovaná firma, nabízíme služby pro široké spektrum zákazníků a rádi je v Ostravě představíme. Na veletrhu nejsme jen jako národní dopravce, ale také jako jeden z největších zadavatelů. A to i v evropském měřítku. Mezi naše dodavatele patří Siemens, PESA nebo Stadler. Za posledních asi 10 let jsme investovali 44 miliard korun a chceme v tom v návaznosti na potřeby krajů a státu dál pokračovat. Nakupujeme nejen nová vozidla, ale modernizací procházejí také klasické vozy pro vnitrostátní a mezistátní dálkové spoje,“ vysvětluje Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Největším lákadlem na veletrhu budou samotná vozidla. Vzhledem k tomu, že Česká republika letos oslaví 100. výročí založení, České dráhy tento ročník věnují hlavně milovníkům železniční tradice. Expozice ČD se proto zaměřuje na milníky stoleté historie Českých drah nejdříve v Československu a poté i v České republice. „Jako národní dopravce pečujeme o technické památky národa a hlavně díky ČD je tak možné i dnes obdivovat například Masarykův salonní vůz, který jsme do Ostravy přivezli. Interiér vozu ovšem lze pro jeho vysokou kulturní a uměleckou hodnotu a ochranu zpřístupnit veřejnosti jen k nahlédnutí, a proto jsme díky našemu redakčnímu oddělení vytvořili unikátní dokument o historii, výrobě a podobě tohoto slavného vozu s označením Aza 80. Tento film budeme na veletrhu promítat,“ doplňuje Pavel Krtek.

Národní dopravce také představí v rámci své expozice výstavu, která vznikla při tvorbě unikátního kalendáře pro rok 2018 s názvem „100 LET SPOLU“. Fotografie připomínají nejvýznamnější události stoleté historie perspektivou železnice. „Výstava bude k vidění v již novějším salonním voze umístěném v areálu. V dalším vagónu si pak návštěvníci budou moci prohlédnout modelové kolejiště a v neposlední řadě pak budeme na Czech Raildays prezentovat nejlepší evropský železniční catering, který se letos umístil na prvním místě žebříčku srovnání kvality a služeb evropských dopravců. Gastronomické služby ve vlacích jsou veřejnosti známy pod značkou ČD Restaurant a provozujeme je se servisem dceřiné společnosti JLV. Ochutnat naši nabídku mohou návštěvníci přímo v restauračním voze v areálu veletrhu,“ doplňuje výčet letošních atrakcí za České dráhy Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu a dodává, že právě národní dopravce chce v rámci letošního stoletého jubilea široké veřejnosti připomenout, že železnice hrála v historii samostatné československé republiky velice významnou roli. „Proto se také České dráhy staly dopravcem tzv. »Prezidentského vlaku«, který je jednou z hlavních částí oslav výročí vzniku československé republiky na železnici. Bude k vidění od 28. června do 3. září 2018 na tratích a nádražích České a Slovenské republiky. Veřejnost tak bude mít možnost zhlédnout naprosto unikátní soupravu složenou mimo jiné ze tří salónních vozů bývalých československých prezidentů. Kromě něj s našimi partnery plánujeme také další jízdy, které připomenou významné momenty z přelomového roku 1918. K dalším aktivitám Českých drah k republikovému jubileu patří i poutavá videa a texty, které najde každý zájemce na webu www.cd.cz/100,“ doplňuje Michal Štěpán.

Masarykův salonní vůz

Tento vůz byl vyroben pro prezidenta ČSR T. G. Masaryka k jeho 80. narozeninám, v provozu tak je od 7. března 1930, což byl den prezidentových narozenin. Poprvé vůz Masaryk použil k cestě na zotavenou na francouzskou Riviéru. Dále pak tímto vozem podnikal nejen četné státnické cesty po Československu i po zahraničí, ale jezdil s ním též na dovolené. Doprovázel ho i na jeho úplně poslední cestě – tvořil doprovod smutečního vlaku z Prahy, který v úterý 21. září 1937 vezl zesnulého prvního československého prezidenta do Lán. Vůz poté využíval i protektorátní prezident Hácha, v květnu 1945 jím dojel do Prahy prezident Beneš a ke státnickým účelům se používal až do roku 1967. Vůz měl zařízení pro poslech rádia a telefon. Maximální rychlost 56 tun těžkého vozu byla 140 kilometrů v hodině. Vytápění zajišťovala pára nebo lokální teplovod s kamny umístěnými v jednom z představků. Dominantou interiéru je pak mohutný lustr s 86 žárovkami. Výzdobu vozu navrhl architekt Josef Jonáš.

Na veletrh s jízdenkami VLAK+ Czech Raildays

Do Ostravy na veletrh se vyplatí cestovat vlakem národního dopravce. České dráhy nabízejí zpáteční jízdenku VLAK+ Czech Raildays se slevou 50 %. Za cestu z kterékoli stanice v ČR do Ostravy hl.n. nebo Ostravy-Svinov zaplatí cestující obyčejné jízdné, zpět pojede zdarma. Aby jízdenka VLAK+ Czech Raildays platila i pro cestu zpět, je nutné si ji nechat na veletrhu u stánku ČD orazítkovat.

Veletrh je široké veřejnosti otevřen v úterý 19. června od 9:30 do 18:00, ve středu od 9:00 do 18:00, poslední den veletrhu ve čtvrtek 21. června od 9:00 do 16:00. Vstupné je 70 korun pro dospělé, 30 korun pak pro děti a studenty.

Komerční tisková zpráva

Psali jsme: České dráhy: Dětský supervíkend s parními vlaky v Rožnově pod Radhoštěm Vlakem Českých drah na Aviatickou pouť do Pardubic České dráhy: Historický motorový vůz zamíří na Kyselské slavnosti ČD posílí dopravu na sobotní Pochod Praha – Prčice, nabídnou speciální celodenní jízdenku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva