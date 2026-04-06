České dráhy: Nové vlaky vyjíždí na legendární Posázavský pacifik

V týdnu do práce a do školy v metropoli, o víkendu naopak z Prahy na výlet do Posázaví a do Brd. To nabídnou nové klimatizované a bezbariérové vlaky RegioFox, které přebírají provoz na legendárním Posázavském pacifiku. Je to nejvytíženější regionální trať v okolí Prahy. V roce 2025 ji v pracovní dny využívalo v průměru skoro čtyři a půl tisíce cestujících. Modernizace regionálních vlaků na neelektrizovaných tratích míří na jih od Prahy. Po zimní náhradě starších motorových vozů na lince S3 z Prahy do Mělníka míří moderní jednotky RegioFox také na linky S8 / S88 z Prahy do Vraného nad Vltavou a dál do Čerčan nebo do Čisovic a Dobříše. Výměna souprav na většině spojů bude probíhat postupně do začátku léta.
„Ve Středočeském kraji nasadíme celkem 38 jednotek RegioFox. Velká část z nich už slouží cestujícím na tratích z Rakovníka do Berouna, z Berouna do Prahy a od letošní zimy také na trati z Prahy do Mělníka. Dalších devět ‚lišek‘ nasadíme na spoje na Posázavském pacifiku, který je se svými zhruba čtyřmi a půl tisíci cestujícími v pracovní den nejvytíženější regionální tratí v okolí Prahy. Podstatně tak stoupne v této oblasti Středočeského kraje a Prahy atraktivita veřejné dopravy při cestování do práce, do škol anebo o víkendech na výlety a za zábavou,“ říká člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Jiří Ješeta.
Posázavský pacifik má potenciál pro další růst poptávky díky velmi kvalitnímu napojení na další linky městské a příměstské dopravy v Praze a ve Středočeském kraji. Přestupní uzly v Modřanech, na Kačerově a na hlavním nádraží nabízejí rychlý a pohodlný přestup na tramvaje, metro a městské autobusy. Ve Středočeském kraji se pak řada železničních zastávek proměnila v přestupní terminály veřejné dopravy železnice a autobusů. Krátké jsou i dojezdové časy. Například z Davle na tramvaj v Modřanech jede vlak jen 23 minut, na přestupní terminál Kačerov s metrem a autobusy pak 34 minut. Z Vraného nad Vltavou je cesta do obou přestupních bodů o 10 minut kratší.
„Středočeský kraj je hlavním investorem této obměny. Dáváme tím jasně najevo, že moderní veřejná doprava je pro nás prioritou. RegioFoxy znamenají výrazný posun – jsou pohodlnější, tiché, bezbariérové a hlavně spolehlivější než staré soupravy, které na některých tratích jezdily desítky let. Nasazujeme je tam, kde je to nejvíc potřeba – na vytížené linky i na Posázavský pacifik. Lidé tak dostanou lepší službu jak při každodenním dojíždění, tak při víkendových cestách,“ uvedl Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy.
„Cestující na ikonické trati Posázavského pacifiku si nové vlaky nepochybně zaslouží. Mám radost, že se nám je ve spolupráci se Středočeským krajem podařilo zajistit. RegioFoxy zkvalitní cestování nejen z Prahy do středních Čech, ale také přímo v rámci metropole, např. z hlavního nádraží na Kačerov, do Krče, Braníka, Modřan, Komořan či na Zbraslav. Příjemnými novinkami budou třeba klimatizace, zásuvky, Wi-Fi připojení nebo velké pracovní stolečky u vybraných sedaček. Oceňuji také, že díky moderním a odhlučněným podvozkům bude jízda komfortnější a plynulejší. Věřím, že nové soupravy nám pomohou přilákat do vlaků a navazující veřejné dopravy další cestující,“ řekl Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
Vedle tratě 210 / linek S8 / S88 mezi Prahou, Čerčany, Čisovicemi a Dobříší se začaly objevovat moderní jednotky RegioFox také na víkendových turistických spěšných vlacích Brdy z Prahy do Příbrami, Březnice a Blatné a Český ráj z Prahy do Jičína. O víkendech budou obsluhovat také některé osobní vlaky na tzv. horním Posázavském pacifiku z Čerčan do Zruče nad Sázavou.
České dráhy si od polské společnosti PESA Bydgoszcz objednaly celkem 106 RegioFoxů. Aktuálně jich na tuzemských tratích jezdí už 90 a jsou nasazeny v celkem 6 krajích a v hlavním městě Praze.
Moderní vlaky na dalších linkách PID
Díky spolupráci Českých drah s objednateli jezdí jezdi na středočeských a pražských tratích vedle RegioFoxů také další moderní vlaky. Především na linkách S4 z Prahy do Kralup nad Vltavou a Ústí nad Labem a R41 z Prahy do Kolína a Kutné Hory jsou to elektrické jednotky RegioPanter.
Na ostatní neelektrizované tratě míří několik desítek modernizovaných, bezbariérových motorových vozů typu RS1 známých na našich tratích jako RegioSpider. Tyto moderní regionální vozy nahradí v příštích dnech dosluhující motoráky 810 na tratích z Benešova do Vlašimi a Sedlčan. Další vozy po své modernizaci zamíří na regionální spoje především na Mladoboleslavsko a Nymbursko.
Od května se změní soupravy na spěšných vlacích linky R45 Praha – Kladno. Tato linka bude nově bezbariérová díky provozu motorových jednotek Regionova. Moderní vlaky na spojení Prahy a Kladna vyjedou po dokončení elektrizace tratě, která začíná v letošním roce.
RegioFox řady 847 v číslech
- kapacita: 115 míst k sezení (včetně sklopných sedaček)
- délka: 44,4 metrů
- hmotnost: 83 tun
- max. rychlost: 120 km/h
- celkový výkon: 750 kW
- počet motorů: 2
- přenos výkonu: hydromechanický
- počet podvozků: 3
- počet dveří: 4
