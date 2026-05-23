DPP vysoutěžil zhotovitele tramvajové tratě Olšanská–Habrová

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zhotovitele vysoutěžil ve veřejné zakázce a v těchto dnech s ním podepsal smlouvu. Nabídková cena vítěze činila 599,2 milionů korun bez DPH, což je téměř o 110 milionů korun méně oproti předpokládané hodnotě zakázky. V těchto dnech dostaly definitivní názvy také zastávky na nové trati. Celková doba realizace této investiční akce je 12 měsíců. Zahájení samotné výstavby DPP přepokládá letos v průběhu třetího čtvrtletí. Výstavba tramvajové tratě Olšanská – Habrová je spolufinancována Evropskou unií z Programu Doprava 2021–2027.
Převážnou část téměř dva kilometry dlouhé tramvajové tratě Olšanská–Habrová DPP vybuduje ve stopě nepoužívané místní železniční dráhy Praha-Žižkov – Praha-Malešice a v oblasti bývalého Nákladového nádraží Žižkov, jehož přestavbou vzniká nová čtvrť. DPP pro novou tramvajovou trať v maximální míře využije těleso a v koncovém, v cca 600 metrů dlouhém úseku také samotnou železniční trať.
Tramvajová trať Olšanská–Habrová bude začínat novým odbočením ze stávající křižovatky ulic Jana Želivského s Olšanskou a ukončena bude úvratí u jižního konce Osikové ulice. Zhruba dvě třetiny tratě, 1,34 kilometrů dlouhý úsek od ulice Jana Želivského až za budoucí zastávku Vackov (původně s pracovním názvem Nad Kapličkou) bude dvoukolejný. Zhruba sto metrů za touto zastávkou se trať změní na jednokolejnou s využitím dosud existující železniční trati, která bude upravena pro tramvajový provoz. Tramvajová trať Olšanská – Habrová bude napájena z nové měnírny, kterou DPP vybuduje v ulici Na Viktorce.
Nové zastávky Nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a Jarov
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
První dvě zastávky ve směru z centra, Nákladové nádraží Žižkov a Bernasova (původně s pracovními názvy Nový Žižkov a Nákladová), vzniknou v nově založené komunikaci v prostoru bývalého Nákladového nádraží Žižkov a budou sloužit pro dopravní obsluhu zde vznikající čtvrtě.
Další pár zastávek Třebešín (původní pracovní název Malešická) vznikne v místě, kde původní železniční a nově tramvajová trať podjíždí ulici K Červenému dvoru. Zastávky výrazně zlepší dopravní obslužnost stávající zástavby severně i jižně od nich, která je nyní zajišťována pouze autobusovými spoji. Po zprovoznění tratě dojde k přejmenování nedalekých autobusových zastávek Třebešín na Zvěřinova.
Čtvrtý pár zastávek Vackov (původní pracovní název Pod Kapličkou) DPP vybuduje v místě křížení stávající nepoužívané železniční a budoucí tramvajové tratě s pěší trasou spojující ulice Nad Kapličkou s Malešickou. Zastávky výrazně zlepší stávající dopravní obsluhu pro místní obyvatele, rozvíjející se výstavbu i obchodní vybavenost.
Předposlední zastávkou už na jednokolejném úseku tratě bude Habrová, která bude mít pouze jedno nástupiště. Do tramvaje se zde bude nastupovat vždy od severu, bez ohledu na směr jízdy. Zastávka se bude nacházet nedaleko křížení původní železniční a budoucí tramvajové tratě s Malešickou ulicí, zhruba 150 metrů od stávajících autobusových zastávek Habrová. Tato tramvajová zastávka bude sloužit k dopravní obsluze zejména místní zástavby.
Konečnou zastávkou bude Jarov (původní pracovní název Sídliště Jarov). Trať zde bude ukončena úvratí s dvěma kolejemi a ostrovním nástupištěm jižně od Osikové ulice.
Názvy tramvajových zastávek byly řádně projednány a jako definitivní schváleny Odborem dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku