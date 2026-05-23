„Migrace kvůli rozmanitosti.“ Slova šéfky SPD rozjela v Německu bouři

23.05.2026 16:16 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Němci by měli přijímat kulturní obohacení ze strany migrantů. Přesvědčená o tom je spolková ministryně práce Bärbel Basová (SPD). Myšlenka etnicky homogenního Německa patří podle ní minulosti, mobilita je součástí lidské historie. Politička proto vyzvala Němce, aby byli k migrantům vstřícní. Ne každému se její slova zamlouvají.

„Migrace kvůli rozmanitosti.“ Slova šéfky SPD rozjela v Německu bouři
Foto: FB Tomio Okamura
Popisek: Migranti zahazují doklady a kreditní karty

Předsedkyně Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) a spolková ministryně práce Bärbel Basová prohlásila, že Německo potřebuje přistěhovalce nejen kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků, ale především pro posílení kulturní a společenské rozmanitosti. Prohlášení padlo na akci Den pro soudržnost v rozmanitosti, která se konala v Berlíně.

 

 

Basová zdůraznila, že migrace nesmí být redukována pouze na ekonomický aspekt. „Potřebujeme lidi, kteří k nám přicházejí. Ano, i jako kvalifikované síly, ale potřebujeme je také pro rozmanitost v naší společnosti a to je stejně důležité,“ uvedla podle dostupných záznamů z akce. Podle jejích slov patří rozmanitost a migrace k Německu „odjakživa“ a země by měla aktivně přijímat kulturní obohacení, které přináší.

Dejte příchozím šanci, buďte otevření

Ministryně zároveň kritizovala představy o kulturně homogenní společnosti. „Odmítáme tuto takzvanou uniformní šedou,“ řekla Basová. Stejně snadno by se dalo hovořit o „uniformní hnědé“, čímž narážela na extremismus. Myšlenka etnicky a kulturně homogenního Německa patří podle ní minulosti. „I když si někteří přejí návrat k tomuto stavu – už to tak není a je to tak dobře,“ dodala politička. Varovala před rostoucími tendencemi k uzavírání se před světem a zdůraznila, že mobilita je součástí lidské historie.

Fotogalerie: - Brňáci proti landsmanšaftu

Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...

Basová současně apelovala na nutnost integrace příchozích. Všichni migranti, kteří v Německu žijí, by měli mít šanci včlenit se do společnosti, naučit se jazyk a pracovat ve prospěch celku. Integrace podle ní není jednosměrná ulice a vyžaduje otevřenost na obou stranách.

Fotogalerie: - Sjezd Sudeťáků začal

V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
Přítomno bylo i mnoho odpůrců sjezdu
Platící s eury měli přirážku
Zúčastnil se i mluvčí landsmanšaftu Bernd Posselt

Prohlášení SPD přichází v době, kdy je migrace v Německu i v celé Evropě stále kontroverzním tématem. Kritici vidí v podobných vyjádřeních riziko dalšího zatížení sociálního systému a oslabení národní identity. Naopak zastánci otevřené migrační politiky argumentují demografickými výzvami a potřebou udržet ekonomickou dynamiku stárnoucí společnosti.

Fotogalerie: - Proti landsmanšaftu

V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...

Bärbel Basová, která působí také jako předsedkyně SPD, svými slovy zdůraznila dlouhodobý postoj své strany k multikulturalismu. Její vystoupení vyvolalo živou diskusi na sociálních sítích, kde se objevily jak podporující, tak silně kritické reakce. Německá vládní koalice čelí v otázce migrace dlouhodobému tlaku veřejného mínění, které podle průzkumů stále více požaduje přísnější kontroly hranic a efektivnější integraci.

Potřebujeme vzdělané lidi, kteří chtějí pracovat, ne kriminální živly

Poslanec zemského sněmu Bádenska-Württemberska Sandro Scheer (AfD) reagoval na síti X: „Otevřeně přiznávají, že tato migrace probíhá z ideologických důvodů. Volte nás a AfD to zastaví!“

 

 

Bývalá německá politička Frauke Petryová se nad slovy ministryně pozastavila. „Jsme všichni ‚jednotně hnědí‘? Měli bychom být vděční za upřímnost Bärbel Basové,“ napsala na síti X.

 

 

„Potřebujeme pracovité, vzdělané lidi, jakými jsou například ti, kteří k nám přicházejí z Asie,“ souhlasí s ministryní spisovatel Rainer Zitelmann.

 

 

Dodává však: „Nepotřebujeme lidi, jejichž jediná kompetence spočívá v tom, jak co nešikovněji využít naivní německý sociální stát. Potřebujeme lidi, kteří tu chtějí klidně žít a integrovat se, nepotřebujeme skupiny, které jsou nadprůměrné v páchání kriminality.“

Psali jsme:

Nechtěli migranty, ubytovna pro ně shořela. V Nizozemsku došlo na drsný střet
Vzor pro Evropu? Španělsko otevřelo dveře statisícům migrantů
Islám, moderní tvář země, promluvil britský premiér
„Evropo, přijmi migranty, aby za tebe mohli bojovat.“ Ano, to skutečně zaznělo

 

Zdroje:

https://t.co/7Cp3cwJuao

https://t.co/JTrwn2bkC2

https://twitter.com/FraukePetry/status/2058073113259078123?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/maxroland20/status/2057461613033128274?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RZitelmann/status/2058066345183351277?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sandro_scheer/status/2057829444186751377?ref_src=twsrc%5Etfw

https://weltwoche.de/daily/spd-chefin-baerbel-bas-wir-brauchen-die-menschen-die-zu-uns-kommen-auch-fuer-die-vielfalt-in-unserer-gesellschaft/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

integrace , kriminalita , migrace , Německo , zahraničí , migranti , Petryová , demografická krize , Basová , Scheer , Zitelmann

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měli by Němci aktivně přijímat migraci jako kulturní obohacení, jak tvrdí Bärbel Basová?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Veřejný zájem

K tomu, co píšete zde - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svarovska-Zeleni-Nahoda-nebo-zakon-na-miru-791498, kdo rozhoduje, jaká stavba je ve veřejném zájmu? Na základě čeho? Jinak brát lidem právo se odvolat obecně se mi vůbec nelíbí a děkuji za upozornění.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Moravec brutálně proti ČT. Teď se ukázalo, o co šlo. Bude soud?

13:13 Moravec brutálně proti ČT. Teď se ukázalo, o co šlo. Bude soud?

TÝDEN V MÉDIÍCH Sudetoněmecký sjezd v Brně podle Petra Žantovského ukazuje, jak část médií zlehčuje …