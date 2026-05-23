„Migrace kvůli rozmanitosti.“ Slova šéfky SPD rozjela v Německu bouři

Předsedkyně Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) a spolková ministryně práce Bärbel Basová prohlásila, že Německo potřebuje přistěhovalce nejen kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků, ale především pro posílení kulturní a společenské rozmanitosti. Prohlášení padlo na akci Den pro soudržnost v rozmanitosti, která se konala v Berlíně.
Immerhin ehrlich. Bärbel Bas kommt direkt zum Kern der Vielfalts-Ideologie: dem Hass auf das Eigene. Das „Einheitsgrau“ eines ethnisch-kulturell homogenen Deutschlands sei vorbei – und das sei „gut so“. Migration diene vor allem der Stärkung von „Vielfalt“ als Selbstzweck. pic.twitter.com/7Cp3cwJuao— Max Roland (@maxroland20) May 21, 2026
Basová zdůraznila, že migrace nesmí být redukována pouze na ekonomický aspekt. „Potřebujeme lidi, kteří k nám přicházejí. Ano, i jako kvalifikované síly, ale potřebujeme je také pro rozmanitost v naší společnosti a to je stejně důležité,“ uvedla podle dostupných záznamů z akce. Podle jejích slov patří rozmanitost a migrace k Německu „odjakživa“ a země by měla aktivně přijímat kulturní obohacení, které přináší.
Dejte příchozím šanci, buďte otevření
Ministryně zároveň kritizovala představy o kulturně homogenní společnosti. „Odmítáme tuto takzvanou uniformní šedou,“ řekla Basová. Stejně snadno by se dalo hovořit o „uniformní hnědé“, čímž narážela na extremismus. Myšlenka etnicky a kulturně homogenního Německa patří podle ní minulosti. „I když si někteří přejí návrat k tomuto stavu – už to tak není a je to tak dobře,“ dodala politička. Varovala před rostoucími tendencemi k uzavírání se před světem a zdůraznila, že mobilita je součástí lidské historie.
Basová současně apelovala na nutnost integrace příchozích. Všichni migranti, kteří v Německu žijí, by měli mít šanci včlenit se do společnosti, naučit se jazyk a pracovat ve prospěch celku. Integrace podle ní není jednosměrná ulice a vyžaduje otevřenost na obou stranách.
Prohlášení SPD přichází v době, kdy je migrace v Německu i v celé Evropě stále kontroverzním tématem. Kritici vidí v podobných vyjádřeních riziko dalšího zatížení sociálního systému a oslabení národní identity. Naopak zastánci otevřené migrační politiky argumentují demografickými výzvami a potřebou udržet ekonomickou dynamiku stárnoucí společnosti.
Bärbel Basová, která působí také jako předsedkyně SPD, svými slovy zdůraznila dlouhodobý postoj své strany k multikulturalismu. Její vystoupení vyvolalo živou diskusi na sociálních sítích, kde se objevily jak podporující, tak silně kritické reakce. Německá vládní koalice čelí v otázce migrace dlouhodobému tlaku veřejného mínění, které podle průzkumů stále více požaduje přísnější kontroly hranic a efektivnější integraci.
Potřebujeme vzdělané lidi, kteří chtějí pracovat, ne kriminální živly
Poslanec zemského sněmu Bádenska-Württemberska Sandro Scheer (AfD) reagoval na síti X: „Otevřeně přiznávají, že tato migrace probíhá z ideologických důvodů. Volte nás a AfD to zastaví!“
Bärbel Bas erklärt, völlig egal ob sie der Wirtschaft helfen, bräuchte Deutschland mehr Migranten auch für die Vielfalt.— Sandro Scheer MdL (@sandro_scheer) May 22, 2026
Das ist eine Bankrotterklärung der SPD.
Sie geben offen zu, dass diese Migration aus ideologischen Gründen erfolgt.
Ich verspreche: Wählt uns und die AfD wird…
Bývalá německá politička Frauke Petryová se nad slovy ministryně pozastavila. „Jsme všichni ‚jednotně hnědí‘? Měli bychom být vděční za upřímnost Bärbel Basové,“ napsala na síti X.
Sind wir alle "einheitsbraun"?
Wir sollten für die Ehrlichkeit von Bärbel Bas dankbar sein. https://t.co/JTrwn2bkC2
„Potřebujeme pracovité, vzdělané lidi, jakými jsou například ti, kteří k nám přicházejí z Asie,“ souhlasí s ministryní spisovatel Rainer Zitelmann.
„Brauchen Menschen, die zu uns kommen, auch für die Vielfalt“ – sagt Bärbel Bas.— Dr. Dr. Rainer Zitelmann (@RZitelmann) May 23, 2026
- Ja, wir brauchen fleißige, gut ausgebildete Menschen, wie sie etwa aus Asien zu uns kommen. Aber warum sollen mehr davon kommen, wenn man bei uns irre hohe Steuern und Abgaben zahlen muss?
- Nein,…
Dodává však: „Nepotřebujeme lidi, jejichž jediná kompetence spočívá v tom, jak co nešikovněji využít naivní německý sociální stát. Potřebujeme lidi, kteří tu chtějí klidně žít a integrovat se, nepotřebujeme skupiny, které jsou nadprůměrné v páchání kriminality.“
