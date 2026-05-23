Pavilon P obsadili sudeťáci. Odpůrce s českými vlajkami zastavila ochranka

Na brněnském výstavišti se koná sjezd sudetských Němců. A nedaleko odtud procházeli odpůrci konání sjezdu s českými vlajkami. Spíše než sudetské Němce však míjeli staveniště, na které je nepustila ochranka. Sudetští Němci totiž budou diskutovat vedle budoucí velké sportovní haly, kde se v budoucnu má hrát mimo jiné hokej, ale prozatím ji obklopují především stavební stroje.
V blízkosti pavilonu P na výstavišti v Brně, kde se koná sjezd sudetských Němců, prochází pochod odpůrců této akce. Mají české vlajky, ostraha je do areálu výstaviště nepustila. Akci monitoruje policie. @iRozhlasJVM @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/plH5FmKgZ1— Vlasta Gajdošíková (@vlagajdosik) May 23, 2026
Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se letos poprvé koná na českém území a v pavilonu P na brněnském výstavišti se má sejít na 1500 Němců. Bez předchozí registrace se do sálu nikdo nedostane a kapacita sálu už je bezezbytku naplněna.
Odpůrci konání sjezdu sudetských Němců v Brně naznačují, že je to výsměch všem obětem války. Druhé světové války. Na akci se objevily i transparenty, na nichž stojí, že prezident Petr Pavel a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) jsou zrádci. Oba politici konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně jasně podpořili.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Společnost na obranu svobody projevu za to Vystrčilovi vyčinila.
Miloš Vystrčil
„Pane senátore, účastnil jste se prosím nějaké piety za československé občany vyhnané koncem 30. let Němci z pohraničí? Proč se tedy angažujete v této akci právě v době konání sněmu SdL v ČR? Dáváte tím pochodu politickou váhu a Češi si mohou právem myslet, že místo obrany národních zájmů tím napomáháte spíš cizí moci.“
— Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) May 22, 2026
V neděli do Brna dorazí bavorský premiér Markus Söder. V průběhu soboty se v Brně ukázal například ministr vnitra Alexander Dobrindt (oba CSU).
