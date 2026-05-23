Pavilon P obsadili sudeťáci. Odpůrce s českými vlajkami zastavila ochranka

23.05.2026 19:10 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zaplněný pavilon P brněnského výstaviště čeká série přednášek na různá témata. Účastníci sudetoněmeckého sjezdu museli před vstupem do pavilonu projít přísnou kontrolou. Odpůrci sjezdu sudetských Němců opodál bojovali s českými vlajkami. O slovo se přihlásila také Společnost na obranu svobody projevu.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření

Na brněnském výstavišti se koná sjezd sudetských Němců. A nedaleko odtud procházeli odpůrci konání sjezdu s českými vlajkami. Spíše než sudetské Němce však míjeli staveniště, na které je nepustila ochranka. Sudetští Němci totiž budou diskutovat vedle budoucí velké sportovní haly, kde se v budoucnu má hrát mimo jiné hokej, ale prozatím ji obklopují především stavební stroje.

 

 

Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se letos poprvé koná na českém území a v pavilonu P na brněnském výstavišti se má sejít na 1500 Němců. Bez předchozí registrace se do sálu nikdo nedostane a kapacita sálu už je bezezbytku naplněna.

Odpůrci konání sjezdu sudetských Němců v Brně naznačují, že je to výsměch všem obětem války. Druhé světové války. Na akci se objevily i transparenty, na nichž stojí, že prezident Petr Pavel a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) jsou zrádci. Oba politici konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně jasně podpořili.

Společnost na obranu svobody projevu za to Vystrčilovi vyčinila.

„Pane senátore, účastnil jste se prosím nějaké piety za československé občany vyhnané koncem 30. let Němci z pohraničí? Proč se tedy angažujete v této akci právě v době konání sněmu SdL v ČR? Dáváte tím pochodu politickou váhu a Češi si mohou právem myslet, že místo obrany národních zájmů tím napomáháte spíš cizí moci.“

 

 

V neděli do Brna dorazí bavorský premiér Markus Söder. V průběhu soboty se v Brně ukázal například ministr vnitra Alexander Dobrindt (oba CSU).

