Ministr Havlíček: Další spoluhráč v energetickém tažení

23.05.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Česko a Itálie posouvají debatu o energetické bezpečnosti Evropy.

Foto: Repro XTV
Popisek: Karel Havlíček

O evropské konkurenceschopnosti, dekarbonizaci, obchodu, investicích i budoucnosti energetiky v Římě jednal 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. V italské metropoli se sešel s třemi ministry, zástupci sněmovny, firem a investorů. Navázal tak na pracovní setkání premiéra Andreje Babiše s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Česká republika a Itálie sdílí společnou vizi budoucnosti evropského hospodářství a jeho globální konkurenceschopnosti. Shodují se mimo jiné v tom, že je třeba méně regulace a udržitelnější pravidla nejen pro energetiku.

„Česko má v energetickém tažení dalšího spoluhráče. S italským ministrem životního prostředí a energetické bezpečnosti Gilbertem Pichettem Fratinem jsme se jednoznačně shodli na potřebě zásadně změnit systém emisních povolenek i podmínky taxonomie,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podle Česka i Itálie by Evropská unie měla v reakci na rostoucí ceny energií víc podpořit členské státy a jejich podniky, zejména malé a střední firmy. Během pracovní cesty, kterou v Římě stejně jako jednání s ministry zorganizovala česká ambasáda, Karel Havlíček vystoupil v italském parlamentu na konferenci „Meeting with Czech Republic – a strategic partner for Italy“, kterou zahájil společně s vicepremiérem Antoniem Tajanim. Spolu s ním vystoupil také velvyslanec ČR v Itálii Jan Kohout.

„Česká republika a Itálie jsou tradiční průmyslové země se silným akcentem na mezinárodní obchod. Naším životním zájmem je udržet v Evropě konkurenceschopnost a ve světě volný a bezpečný obchod,“ říká velvyslanec České republiky v Itálii Jan Kohout.

Poté se odehrálo pracovní setkání s italským ministrem zahraničních věcí a vicepremiérem Antoniem Tajanim. Týkalo se obchodní politiky, která udrží evropské firmy globálně konkurenceschopné, včetně shody na podpoře dohod o volném obchodu a silné transatlantické vazby.

Karel Havlíček jednal také s italským ministrem pro podniky a Made in Italy Adolfem Ursem. Diskuse se zaměřila na posílení partnerství mezi Itálií a Českou republikou v klíčových evropských otázkách, od reformy systému obchodování s emisními povolenkami, přes automobilový či kosmický sektor po zjednodušení regulací nejen pro malé a střední podniky.

„Adolfo Urso jednoznačně podpořil české návrhy na zásadní změny obchodování s emisními povolenkami a snížení jejich ceny. Setkání v Římě bylo o taktice, jak přesvědčit další země,“ upřesňuje ministr Karel Havlíček.

Do Itálie se spolu s 1. vicepremiérem vydali i zástupci českých firem působících v Česku. S Karlem Havlíčkem se v Římě setkali s představiteli italských podniků a investorů, a to na akcích, které uspořádala Česko-italská obchodní komora (CAMIC) – dříve zmiňované konferenci v Parlamentu a networkingovém obědě a večeři. Rovněž sdíleli zkušenosti a předali si potřebné kontakty na konferenci „Meeting Future of the European Energy,Energy policies and Nuclear Option“.

„Opět se potvrdily vynikající vztahy mezi Českou republikou a Itálií, a to jak na politické, tak na obchodní úrovni. Itálie je v současné době 6. nejdůležitějším obchodním partnerem Česka, vzájemný obchod a investice se úspěšně rozvíjí. Společné nasazení, inovativní přístup a úsilí tvoří pevný základ pro budoucnost,“ uzavírá ministr Havlíček.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , energetika , Havlíček , MPO , Itálie , ANO

