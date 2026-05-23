Prezident Pavel: Česko a Německo spojuje blízké a silné partnerství

Dobré sousedské vztahy jsou pilířem každé zahraniční politiky. Česko a Německo dnes spojuje mimořádně blízké a silné partnerství.
Velmi si vážíme cesty usmíření, kterou naše národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin. V duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství jsme společně ušli dlouhou cestu – a věříme, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně.
Naše vztahy jsou pevně zakotveny v současnosti: v úzké a rozvíjející se spolupráci v oblastech obchodu, energetiky, dopravy, inovací a průmyslu, bezpečnosti a obrany – a především v naší společné evropské budoucnosti. Právě touto cestou jsme odhodláni jít i nadále.
Prezident Steinmeier přijal pozvání prezidenta Pavla k návštěvě Prahy v letošním roce.
Petr Pavel
prezident České republiky
Frank-Walter Steinmeier
prezident Spolkové republiky Německo
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
