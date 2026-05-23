Prezident Pavel: Česko a Německo spojuje blízké a silné partnerství

23.05.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Společné prohlášení prezidenta České republiky a prezidenta Spolkové republiky Německo po společném telefonátu

Prezident Pavel: Česko a Německo spojuje blízké a silné partnerství
Foto: Nova
Popisek: Prezident Petr Pavel

Dobré sousedské vztahy jsou pilířem každé zahraniční politiky. Česko a Německo dnes spojuje mimořádně blízké a silné partnerství.

Velmi si vážíme cesty usmíření, kterou naše národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin. V duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství jsme společně ušli dlouhou cestu – a věříme, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně.

Naše vztahy jsou pevně zakotveny v současnosti: v úzké a rozvíjející se spolupráci v oblastech obchodu, energetiky, dopravy, inovací a průmyslu, bezpečnosti a obrany – a především v naší společné evropské budoucnosti. Právě touto cestou jsme odhodláni jít i nadále.

Prezident Steinmeier přijal pozvání prezidenta Pavla k návštěvě Prahy v letošním roce.

Petr Pavel
prezident České republiky

Frank-Walter Steinmeier
prezident Spolkové republiky Německo

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pavlova záštita není jen gesto. Jana Bobošíková popsala, proč je to vážné
To už jsme zase nějaký protektorát? Rajchl o Pavlovi, sudeťácích a rozkazech
„Špatný mír, budeme žít s následky.“ Prezident Pavel strašil na konferenci
Prohlášení IVK: Prezident Pavel svou podporou sudetoněmeckého sjezdu v Brně poškozuje česko-německé vztahy

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Německo , Pavel , prezident

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Spojuje dnes Česko a Německo mimořádně blízké a silné partnerství?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Paní ministryně,

Vy se podle všeho snažíte rozvolnit nějaká rozpočtová pravidla. Já se ptám proč? Není to pro nás do budoucna nebezpečné? Nezadlužíte tím další generace? Co by mě také zajímalo, kde přesně a kolik jste dokázala uspořit nebo to plánujete, pravda je, že teď jste ministryně chvíli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prezident Pavel: Česko a Německo spojuje blízké a silné partnerství

16:09 Prezident Pavel: Česko a Německo spojuje blízké a silné partnerství

Společné prohlášení prezidenta České republiky a prezidenta Spolkové republiky Německo po společném …