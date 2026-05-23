„Fuj! Hanba!“ Pouť smíření dorazila do Brna za pokřiku odpůrců

Účastníci usmiřovací pouti dorazili do Brna. Reportér serveru ParlamentníListy.cz byl u toho. Účastníci pochodu se setkali i s odpůrci celé akce.
„Jste vůbec Slované? Hanba vám, předci se obracejí v hrobě.“ Neslo se vzduchem na adresu účastníků Pouti smíření.
Reportér serveru ParlamentníListy.cz na místě sleduje, jak strážci zákona důsledně oddělují oba tábory, takže je tu prostor jen na slovní výměny a pokřiky různého druhu. Na tapetě se ocitá i Ukrajina. Mezi odpůrci konání sjezdu sudetských Němců v Brně dokonce zaznělo, že se Němci pokusí přes válku na Ukrajině rozpoutat třetí světovou válku.
Zatímco účastníci pochodu smíření s sebou nesou i vlajky Evropské unie, odpůrci pochodu si jako štít nesou vlajky České republiky. „Fuj! Fuj!“ nese se z řad odpůrců směrem k účastníkům pochodu. Někteří lidé pískají na prsty.
Mendlovým náměstím se také ozývá nesouhlasné bubnování.
Účastníci Poutě smíření kráčí notnou chvíli mlčky.
