„Fuj! Hanba!“ Pouť smíření dorazila do Brna za pokřiku odpůrců

23.05.2026 18:36 | Reportáž
autor: Miloš Polák

„Jste vůbec Slované? Hanba vám, předci se obracejí v hrobě.“ Na adresu účastníků Pochodu smíření se po příchodu na Mendelovo náměstí v jihomoravské metropoli snášela tvrdá slova.

„Fuj! Hanba!“ Pouť smíření dorazila do Brna za pokřiku odpůrců
Foto: Jan Rychetský
Popisek: V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření

Účastníci usmiřovací pouti dorazili do Brna. Reportér serveru ParlamentníListy.cz byl u toho. Účastníci pochodu se setkali i s odpůrci celé akce.

„Jste vůbec Slované? Hanba vám, předci se obracejí v hrobě.“ Neslo se vzduchem na adresu účastníků Pouti smíření.

Pouť smíření

Reportér serveru ParlamentníListy.cz na místě sleduje, jak strážci zákona důsledně oddělují oba tábory, takže je tu prostor jen na slovní výměny a pokřiky různého druhu. Na tapetě se ocitá i Ukrajina. Mezi odpůrci konání sjezdu sudetských Němců v Brně dokonce zaznělo, že se Němci pokusí přes válku na Ukrajině rozpoutat třetí světovou válku.

Fotogalerie: - Pouť smíření

V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
Zúčastnili se jí i mluvčí sudetoněmeckého landsman...
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
Dorazila i farářka Církve československé husitské ...
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření

Zatímco účastníci pochodu smíření s sebou nesou i vlajky Evropské unie, odpůrci pochodu si jako štít nesou vlajky České republiky. „Fuj! Fuj!“ nese se z řad odpůrců směrem k účastníkům pochodu. Někteří lidé pískají na prsty.

Mendlovým náměstím se také ozývá nesouhlasné bubnování.

Účastníci Poutě smíření kráčí notnou chvíli mlčky.

Psali jsme:

„Nenechte se vyprovokovat.“ Konečná varuje před tím, co se chystá v Brně
Plaga poslal lidem „knihu na víkend“. Kvůli sjezdu sudeťáků
Posselt narazil i u „svých“. Žena se sudetskými kořeny ho poslala do Bavorska
V Brně šla Pouť smíření. Kolem ní křik, potyčky a nacistický symbol

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Brno , kraj Jihomoravský , sudetští Němci , válka , Pouť smíření

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s konáním Pouti smíření?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

A proč jste tu valorizaci rodičáku neprosadili dřív?

Za vaší vlády? To podle vás stát na rodiče taky kašlal? Minulá vláda dokonce zrušila dost výhod pro rodiče. Třeba školkovné a vy jste u toho svítili. Jsem pro valorizaci, je potřeba, jen kritizovat jiné za něco, co jste sami neudělali, není to pokrytecké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dobré vztahy s Německem, brněnský ksindl a pieta za mlynáře roztrhaného esesáckými psy. Z Pouti smíření

17:27 Dobré vztahy s Německem, brněnský ksindl a pieta za mlynáře roztrhaného esesáckými psy. Z Pouti smíření

„Dnes žije víc Čechů v Německu než Němců v Česku. Takže není potřeba se čehokoliv bát. Jde o to mít …