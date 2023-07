České dráhy: On-line odbavení nabízí další novinky a služby

České dráhy zavádějí další novinky v on-line odbavení pomocí e-shopu nebo aplikace Můj vlak. Cestující nově mohou jednoduše přejít z plastové In Karty na virtuální a zakoupit si díky tomu slevové aplikace IN 25 a IN 50 za zvýhodněnou cenu.

V aplikaci a na webu zákazníci nově uvidí i řazení osobních a spěšných vlaků, jízdenku lze uložit i do virtuální peněženky Apple Wallet a v 1. třídě vlaků SC Pendolino si lze objednat občerstvení současně s nákupem jízdenky.

Podpora pro jednoduchý přechod uživatele z plastové In Karty do virtuální In Karty

S cílem dalšího rozvoje digitalizace České dráhy nově nabízejí svým zákazníkům možnost snadného přechodu z plastových zákaznických karet na virtuální In Kartu. Přechod z plastové In Karty na virtuální je jednoduchý a cestující si následně mohou pořídit slevové aplikace IN 25 nebo IN 50 za zvýhodněnou cenu. Při přechodu stačí potvrdit osobní údaje z původní karty a převedou se také všechny aktuálně platné slevové aplikace a jízdenky. Virtuální karta má na rozdíl od té plastové neomezenou dobu platnosti. Cestující vidí všechny aplikace nahrané na virtuální In Kartě prostřednictvím aplikace Můj vlak a může si je tu i snadno dokupovat. Do virtuální In Karty nelze převést elektronickou peněženku na In Kartě, nicméně cestující mohou využívat službu ČD Kredit.

Řazení osobních a spěšných vlaků

V aplikaci Můj vlak i na webu www.cd.cz je nově zobrazováno skutečné řazení u osobních a spěšných vlaků Českých drah. Řazení se zobrazuje těsně před odjezdem spojů z výchozích stanic a během jejich jízdy. Je tak možné poznat, o jaký konkrétní typ jednotky nebo vozu jde. Cestující díky tomu vidí, kde jsou zařazeny vozy pro přepravu kol, kočárků nebo vozíčkářů. Lze také zjistit, který vůz nabízí 1. třídu, který Wi-Fi připojení k internetu nebo zásuvky. Například v rámci Středočeského kraje a Prahy je možné zjistit, zda jsou na konkrétním spoji nasazené dvě jednotky CityElefant nebo jen jedna.

Podpora pro ukládání jízdenek do Apple Wallet

Zakoupenou jízdenku je možné nově uložit do aplikace Apple Wallet.. Připravuje se i ukládání jízdenek do Peněženky Google na operačním systému Android, obdobná funkce se chystá i v e-shopu ČD, kdy jízdenku jednoduše dostanou do svého mobilního zařízení i cestující, kteří nemají nainstalovanou aplikaci Můj vlak. Na takto stažené jízdence budou i doplněné informace v reálném čase, například nástupiště a kolej odjezdu nebo upozornění na omezení provozu apod.

Objednávka placeného občerstvení ve vlacích SC Pendolino

Ve spolupráci s JLV spustily ČD možnost nákupu placeného občerstvení pro cestující v 1. třídě vlaků SC Pendolino, současně s nákupem jízdenky v on-line prodejních kanálech ČD. Nákup je možný minimálně 48 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice v e-shopu nebo aplikaci Můj vlak, a to přímo při nákupu jízdenky s místenkou 1. třídy do vlaku SC Pendolino. Jídlo si může cestující objednat na své místo v jim určeném čase a cena je nižší než při objednávce ve vlaku. Při vrácení jízdenky do 15 minut před odjezdem vlaku z nástupní stanice je současně stornováno i zaplacené občerstvení.

