Výborný (KDU-ČSL): O čem Schillerová mlčí, protože se jí to nehodí do jejího příběhu

Dnes zaznívá kritika výsledného deficitu státního rozpočtu za rok 2025, kterou svými vyjádřeními, bez uvedení všech podstatných faktů, rozvířila nová ministryně financí. Skutečný deficit státního rozpočtu je o 41 miliard korun nižší, než zaznělo na tiskové konferenci, protože právě tyto prostředky Česká republika obdrží z evropských fondů v následujících měsících. Bez jejich započtení by schodek činil 249,9 miliardy korun. O tom ale Alena Schillerová mlčí, protože se jí to nehodí do jejího příběhu.
Stejně tak se neříká, že Česká republika patří mezi nejsilnější ekonomiky v Evropě, HDP roste zhruba o 2,5 procenta a investice dosáhly rekordních 262 miliard korun, tedy o více než 50 miliard více než v roce 2024.
Tímto dnešním vystoupením dala Alena Schillerová najevo, že si spíše připravuje půdu pro vyšší zadlužování a projídání naší budoucnosti, což naznačuje programové prohlášení vlády postavené na principu slíbit všechno všem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.