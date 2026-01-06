Výborný (KDU-ČSL): O čem Schillerová mlčí, protože se jí to nehodí do jejího příběhu

07.01.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu a dluhu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Dnes zaznívá kritika výsledného deficitu státního rozpočtu za rok 2025, kterou svými vyjádřeními, bez uvedení všech podstatných faktů, rozvířila nová ministryně financí. Skutečný deficit státního rozpočtu je o 41 miliard korun nižší, než zaznělo na tiskové konferenci, protože právě tyto prostředky Česká republika obdrží z evropských fondů v následujících měsících. Bez jejich započtení by schodek činil 249,9 miliardy korun. O tom ale Alena Schillerová mlčí, protože se jí to nehodí do jejího příběhu.

Stejně tak se neříká, že Česká republika patří mezi nejsilnější ekonomiky v Evropě, HDP roste zhruba o 2,5 procenta a investice dosáhly rekordních 262 miliard korun, tedy o více než 50 miliard více než v roce 2024.

Tímto dnešním vystoupením dala Alena Schillerová najevo, že si spíše připravuje půdu pro vyšší zadlužování a projídání naší budoucnosti, což naznačuje programové prohlášení vlády postavené na principu slíbit všechno všem.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
