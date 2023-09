České dráhy: Regionální den železnice v Liberci nabídne jízdy historických vlaků

reklama

Z libereckého nádraží bude jezdit i motorový vůz řady 810, který sveze zájemce do depa kolejových vozidel nebo na komentované prohlídky tramvajové vozovny.

Hlavní atrakcí libereckého Regionálního dne železnice, který se letos uskuteční v sobotu 30. září, budou nostalgické jízdy historických vlaků. V sobotu v 6:46 vyrazí z Turnova do Liberce parní vlak s lokomotivou 310.0134 (Kafemlejnek). Historická souprava složená z historických vozů řady Ce, tzv. Rybáků, pojede přes Sychrov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce n. N. a Jeřmanice a do Liberce dorazí v 9:05. Než se pozdě odpoledne vydá parní vlak z Liberce (odj. 16:46) po stejné trase zpět do Turnova, uskuteční ještě dvě jízdy tam a zpět do Mníšku u Liberce (odj. z Liberce v 9:47 a ve 14:47) a jednu jízdu oběma směry do Chrastavy (odj. z Liberce ve 12:40).

Ve vlaku bude platit zvláštní jízdné:

Jednosměrné jízdné v úsecích Turnov – Rychnov u Jablonce n. N. nebo Rychnov u Jablonce n. N. – Liberec, resp. zpět: 100 Kč dospělý / 80 Kč dítě 6 až 15 let

Zpáteční jízdné v úsecích Liberec – Mníšek u Liberce nebo Liberec – Chrastava, resp. zpět: 200 Kč dospělý / 150 Kč dítě 6 až 15 let

Na sobotu jsou plánované také jízdy historického motorového vozu ř. M 131.1 (Hurvínek), který sveze cestující nejdříve z České Lípy hl.n. (odj. 7:40) přes Mimoň do Liberce (příj. v 9:17), a poté uskuteční dvě jízdy z Liberce přes Vesec do Jablonce nad Nisou a zpět (odj. z Liberce v 10:01 a 14:01, zpět z Jablonce v 11:25 a 15:25). V 16:35 se pak bude vracet do České Lípy hl.n., kam přijede v 18:14.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 9198 lidí

Ceník jednosměrného jízdného v historickém motorovém voze:

úseky Česká Lípa hl.n. – Jablonné v P. nebo Jablonné v P. – Liberec, resp. zpět: 80 Kč dospělý / 60 Kč dítě od 6 do 15 let

Liberec – Jablonec nad Nisou nebo zpět: 80 Kč dospělý / 60 Kč dítě od 6 do 15 let

Speciální jízdy budou připravené také na naší nejstrmější železnici, kořenovské zubačce. Po této trati vyrazí historický motorový vůz ř. M240.0 (Singrovka / Kachna). Odjíždět bude z Kořenova v 7:15 a pojede přes Tanvald, Smržovku, Jablonec a Vesec do Liberce (příj. v 8:49). Zpět se bude vlak vracet po stejné trase, odjezd z Liberce bude v 17:02. Jednosměrná jízdenka pro úseky Kořenov – Smržovka nebo Smržovka – Liberec (resp. zpět) bude stát 60 Kč, jízdenka pro děti ve věku od 6 do 15 let bude za 40 Kč.

Jízdenky na všechny zvláštní vlaky se budou prodávat v den konání akce přímo u vlakového doprovodu.

Návštěvníci akce se budou moci svézt také motorovým vozem ř. 810 z libereckého nádraží do depa kolejových vozidel, kde bude k vidění výstava modelového kolejiště a železničních modelů, nebo do tramvajové vozovny DPMLJ na komentované prohlídky. Přeprava tímto vlakem bude zdarma.

Během soboty bude připraven také bohatý doprovodný program. Ve stanici Liberec, konkrétně na kusých kolejích mezi 1. a 3. nástupištěm, si návštěvníci prohlédnou výstavu vozidel Českých drah, ČD Cargo, spolku Kolej-klub a společnosti Kladenská dopravní a stavební (vozidla ř. 742, 743 a 750, T 334 Rosnička, T 679 Sergej a M 240 Singrovka). V libereckém depu, ve 2. patře v prostorách Klubu železničních modelářů, bude k vidění výstava modelového kolejiště. K výstavě modelového kolejiště lze dojet zvláštním vlakem ř. 810 nebo dojít pěšky podchodem a poté podél kolejiště do areálu depa. V odbavovací hale libereckého nádraží bude možné zhlédnout výstavu historických fotografií se železniční tematikou. Správa železnic předvede v areálu Hasičského záchranného sboru historický požární vlak a výstavu hasičské techniky (přístup bude po chodníku před výpravní budovou směrem k tramvajové zastávce). Přístupové cesty k výstavě vozidel, modelovému kolejišti i do areálu HZS Správy železnic budou vyznačeny.

Proč slavíme Den železnice?

Den železnice se každoročně slaví v průběhu září jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první cestu vyjel vlak vynálezce parní lokomotivy George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton a Darlington.

Podrobnosti o akci jsou na portálu Vlakem na výlet (ZDE).

Psali jsme: České dráhy upraví tarify na rok 2024 v souladu se státní jednotnou jízdenkou České dráhy: Vlaky pracovních příležitostí seznámí zájemce s volnými pozicemi České dráhy posílí dopravu na víkendové Dny NATO & Dny Vzdušných sil AČR v Ostravě České dráhy: První souprava ComfortJet dorazila na zkušební okruh do Velimi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE