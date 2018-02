České dráhy: Rychlíkem do Berouna, Rakovníka nebo Příbrami na jízdenku Pražské integrované dopravy

Rychlíkem na jízdenky PID až do Rakovníka, Kařezu nebo Příbrami

Největší novinkou bude od 4. února možnost cestovat do těchto nových oblastí Středočeského kraje na jízdné Pražské integrované dopravy všemi rychlíky. Týká se to těchto linek:

R16 (Praha – Beroun – Zdice – Hořovice – Kařez)

(Praha – Beroun – Zdice – Hořovice – Kařez) R24 (Praha – Kladno – Stochov – Lužná u Rakovníka – Rakovník) V úseku Praha – Kladno jízdné PID v rychlících již platí, nově se od 4. 2. 2018 připojuje na této lince do systému PID úsek Kladno – Rakovník).

(Praha – Kladno – Stochov – Lužná u Rakovníka – Rakovník) V úseku Praha – Kladno jízdné PID v rychlících již platí, nově se od 4. 2. 2018 připojuje na této lince do systému PID úsek Kladno – Rakovník). R26 (Praha – Beroun – Zdice – Lochovice – Příbram)

„Intenzivně jsme jednali s Českými drahami, abychom systém Pražské integrované dopravy rozšířili do rychlíků i v dalších částech Středočeského kraje. Železnice je nepostradatelná v rychlém dojíždění do Prahy pro desetitisíce lidí každý den,“ zdůrazňuje radní Středočeského kraje pr o oblast dopravy František Petrtýl. „Jen z Berouna a jeho bezprostředního okolí jezdí do Prahy každý den několik tisíc lidí. Pokud jste chtěli jet vlakem na jízdenku PID do Prahy, mohli jste doteď využít jen pomalejší osobní vlaky. Proto rozšiřujeme nabídku i o 19 rychlíků, které z Berouna do Prahy v pracovní dny jezdí. A stejně tak se zlepší cestování rychlíky v Příbrami, Jincích, ve Zdicích, Hořovicích, Kařezu, Rakovníku nebo třeba ve Stochově a Novém Strašecí.“

Cestující ušetří

„Kromě toho, že je cesta rychlíkem do Prahy mnohem pohodlnější než autem nebo autobusem, bude také pro řadu cestujících nově levnější,“ doplnil ř editel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Pavel Procházka. „Především ve srovnání s klasickými traťovými jízdenkami ČD budou lidé počítat úspory ve stokorunách měsíčně. Navíc na jednu jízdenku dojedou do Prahy a dál na ni mohou přestoupit na tramvaje, metro nebo autobusy. Bude to mnohem pohodlnější.

Příklad: Jak u šetřit s časovým kuponem PID

Za měsíční traťovou jízdenku ČD na trase Hořovice – Praha - Smíchov zaplatí cestující starší 15 let dnes 2520 Kč, resp. 1890 Kč, pokud cestuje na traťovou jízdenku se slevou IN25. Pokud nově využije měsíční časový kupon PID pro Prahu plus šest pásem, vyjde ho měsíc cestování na 1900 Kč, a to včetně možnosti cestovat MHD po Praze. Pokud nevyužívá městskou dopravu, měsíc dojíždění z Hořovic na Smích ov ho bude stát jen 1560 Kč. Ještě víc lze ušetřit při pořízení čtvrtletních kuponů PID pro šest pásem, konkrétně na trase Praha - Smíchov – Hořovice je pak úspora až 3060 Kč.

Zapojení těchto rychlíků do systému Pražské integrované dopravy ulehčí i dnešním osobním vlakům, které jsou především ve špičkách velmi vytížené. „Předpokládáme, že řada cestujících využije nově rychlíky, a tím se uvolní kapacita v osobních vlacích pro dal ší cestující . Vidíme to třeba v Benešově u Prahy, kde je možné rychlíky využívat na jízdné Pražské integrované dopravy od dubna 2017. Lidé si vždy velmi rychle najdou ten nejvýhodnější způsob cestování. Tímto opatřením nejenže přinášíme cestující m další možnost, jak v rámci PID cestovat, ale zároveň jim tím šetříme čas i peníze za jízdné a ve výsledku nabízíme naš im klient ům větší komfort cestování. Proto n emám obavu, že by o to nebyl na Berounsku, Příbramsku nebo Rakovnicku zájem,“ dodává Petr Tom čík, ředitel organizace ROPID.

Nově také vlakem s jízdenkami PID pro jednotlivou jízdu

V integrovaných osobních vlacích i rychlících na Příbramsku, Hořovicku, Berounsku i Rakovnicku lze nově využívat také krátkodobé přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. I ty jsou často výhodnější než klasické jízdné ve vlaku, zvlášť v situaci, kdy cestující nemá slevovou kartu ČD.

„Na řadě tratí Středočeského kraje už je možné jízdenky PID pro jednotlivou jízdu využívat, nově se přidá dalších sedm úsek ů,“ říká ředitel Regionálního obchodního centra ČD Jakub Goliáš. „Na všech zastávkách ale zatím nemáme žluté označovače jízdenek pro jednotlivou jízdu. Než jimi stanice a zastávky vybavíme, umožníme cestujícím nákup jednotlivých jízdenek PID a jejich označ ení přímo v pokladnách stanic Beroun, Hořovice, Jince, Kladno, Kladno město, Křivoklát, Příbram, Rakovník, Stochov a Zdice. Zákazník si sám zvolí datum a čas začátku platnosti jízdenky pro jednotlivou jízdu a pak už ji nemusí označovat."

Příklad: Jak ušetřit s jízdenkou PID pro jednotlivou jízdu

Cestujícím, kteří nedojíždí vlakem každý den, se vyplatí vyzkoušet jízdenky PID pro jednotlivou jízdu, úspora může být i více než 50 %. Například při cestě z pražského smíchovského nádraží do Berouna stojí obyčejné jízdné ČD 69 Kč, jednotlivá jízdenka PID vyjde na 46 Kč, a pokud má cestující Lítačku s ku ponem pro Prahu (pásma P, 0, B), dokoupí si do vlaku už jen jízdenku PID za 32 Kč. Stejným vlakem může také nově jet například až do Kařezu za 68 Kč s jízdenkou PID (za 54 Kč, pokud máte na Lítačce roční kupon pro území hlavního města) namísto obvyklých 11 0 Kč, což je cena obyčejné jízdenky ČD.

Výhoda i při cestování na Plzeňsko

Výhody nové integrace pod křídly Pražské integrované dopravy pocítí i zákazníci za hranicemi kraje. „Okruh využití jízdenek PID je ještě větší, ocení to lidé hlavně směrem na Plzeň. Nově na ně můžete dojet až do Kařezu, kde tarif Pražské integrované dopravy navazuje na systém Integrované dopravy Plzeňska. Jednotlivé i časové jízdenky PID mohou lidé nově použít tak, že si koupí například jízdenku PID z Berouna do Kařezu a z Kařezu dál využijí jízdné Integrované dopravy Plzeňska. I to je cesta, jak za vlak výrazně ušetřit,“ doplnil ředitel IDSK Pavel Procházka.

Na základě iniciativy Středočeského kraje a organizátorů dopravy se povedlo v uplynulém roce zapojit do systému jednotného jízdného všechny významné rychlíkové linky v regionu. Naposledy se mapa rychlých železničních spojení rozšířila v prosinci, kdy na ní přibyly přímé vlaky z Benešova, Kolína a Kutné Hory.

Psali jsme: České dráhy představily nabídku výjezdních a zvláštních vlaků České dráhy nebudou platit pokutu 254 miliónů, Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ÚOHS proti dřívějšímu rozsudku Krajského soudu v Brně Českým drahám loni přibyly více než tři miliony cestujících In Karta ČD vstupuje do virtuálního světa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva