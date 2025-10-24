České dráhy: Tábor se o víkendu promění v město železnice

24.10.2025 19:15 | Tisková zpráva

O víkendu 25. a 26. října České dráhy znovu po roce pořádají oblíbenou akci „Tábor s párou“.

České dráhy: Tábor se o víkendu promění v město železnice
Součástí programu, jehož centrem bude táborské nádraží, budou jízdy nostalgických vlaků, výstava historických lokomotiv a vozů, přehlídka malých parních strojů, projížďky drezínou nebo výstava modelového kolejiště. Zdarma bude vozit cestující parní vlak s lokomotivou Kafemlejnek, a to od bechyňského nástupiště na Černé mosty a zpět. Akci zakončí v neděli 26. října jízda parního vlaku do Pacova a zpět. Akci pořádají České dráhy ve spolupráci s městem Tábor a Národním technickým muzeem.

V sobotu 25. října se cestující mohou těšit na jízdy vlaku v čele s parní lokomotivou Ušatá (464.102), která je ze sbírky Národního technického muzea. Tento vlak zájemce sveze z Tábora do Chýnova a zpět a také mezi Táborem a Balkovou Lhotou. Stejný parní vlak v neděli vyrazí z Tábora přes Chýnov a Obrataň do Pacova a zpět.

Kromě parních vlaků se návštěvníci mohou svézt po okolí Tábora také historickým motorovým vozem M 240.028, zvaným Kachna. Atrakcí pro malé i velké návštěvníky budou i jízdy na motorové osobní drezíně Varšava.

Co dalšího na vás v Táboře čeká?

  • salonní vůz prezidenta ze 70. let, tzv. Svoboda (ze sbírek Národního technického muzea)
  • výstava moderních elektrických jednotek ČD RegioPanter, RegioFox a RegioSpider
  •  dvě historické sanitky (ze sbírek Národního technického muzea)
  •  služební drezína Kyklop (SŽ)
  •  prezentační vůz ČD Cargo
  • hasičská technika Správy železnic
  • vodní záchranná služby ČČK
  • parní stroječky (Parní experiment)
  • Vláček Hráček
  • Kinematovlak
  • vůz s výstavou historie pana Simbartla
  • výstavní vůz s obrazy oblíbeného železničního malíře Matyse
  • nově bude otevřeno táborské depo, kde se budou na točně konat komentované prohlídky elektrických lokomotiv Elinka, Bobinka a Žehlička
  • v remíze Jana Šatavy budou připravené k prohlídce lokomotivy Hektor a Prasátko

Kompletní informace o programu včetně jízdních řádů nostalgických jízd naleznete na webovém portálu Vlakem na výlet ZDE.

