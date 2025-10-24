České dráhy: Tábor se o víkendu promění v město železnice

Součástí programu, jehož centrem bude táborské nádraží, budou jízdy nostalgických vlaků, výstava historických lokomotiv a vozů, přehlídka malých parních strojů, projížďky drezínou nebo výstava modelového kolejiště. Zdarma bude vozit cestující parní vlak s lokomotivou Kafemlejnek, a to od bechyňského nástupiště na Černé mosty a zpět. Akci zakončí v neděli 26. října jízda parního vlaku do Pacova a zpět. Akci pořádají České dráhy ve spolupráci s městem Tábor a Národním technickým muzeem.
V sobotu 25. října se cestující mohou těšit na jízdy vlaku v čele s parní lokomotivou Ušatá (464.102), která je ze sbírky Národního technického muzea. Tento vlak zájemce sveze z Tábora do Chýnova a zpět a také mezi Táborem a Balkovou Lhotou. Stejný parní vlak v neděli vyrazí z Tábora přes Chýnov a Obrataň do Pacova a zpět.
Kromě parních vlaků se návštěvníci mohou svézt po okolí Tábora také historickým motorovým vozem M 240.028, zvaným Kachna. Atrakcí pro malé i velké návštěvníky budou i jízdy na motorové osobní drezíně Varšava.
Co dalšího na vás v Táboře čeká?
- salonní vůz prezidenta ze 70. let, tzv. Svoboda (ze sbírek Národního technického muzea)
- výstava moderních elektrických jednotek ČD RegioPanter, RegioFox a RegioSpider
- dvě historické sanitky (ze sbírek Národního technického muzea)
- služební drezína Kyklop (SŽ)
- prezentační vůz ČD Cargo
- hasičská technika Správy železnic
- vodní záchranná služby ČČK
- parní stroječky (Parní experiment)
- Vláček Hráček
- Kinematovlak
- vůz s výstavou historie pana Simbartla
- výstavní vůz s obrazy oblíbeného železničního malíře Matyse
- nově bude otevřeno táborské depo, kde se budou na točně konat komentované prohlídky elektrických lokomotiv Elinka, Bobinka a Žehlička
- v remíze Jana Šatavy budou připravené k prohlídce lokomotivy Hektor a Prasátko
Kompletní informace o programu včetně jízdních řádů nostalgických jízd naleznete na webovém portálu Vlakem na výlet ZDE.
autor: Tisková zpráva