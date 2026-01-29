České dráhy: V úseku Lipník nad Bečvou – Hranice na Moravě omezí stavební práce od února provoz

Také v letošním roce bude pokračovat z důvodu modernizačních prací Správy železnic dlouhodobá výluka na trati číslo 280 (Olomouc hl.n. –) Přerov – Hranice na Moravě – Vsetín. Provoz v úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Moravě bude omezen od 1. února nepřetržitě až do 3. prosince.
Regionální vlaky pojedou podle výlukového jízdního řádu, který počítá s náhradní autobusovou dopravou v opravovaném úseku. Dálkové vlaky pojedou podle pravidelných jízdních řádů, nicméně v souvislosti se sníženou kapacitou tratě u nich mohou vznikat zpoždění řádově do 10 minut.
Po dobu výluky budou osobní a spěšné vlaky vždy mezi cca 6:00 a 20:00 hod. nahrazené autobusy. Náhradní autobusová doprava bude organizována podle výlukového jízdního řádu. V úseku Hranice na Moravě - Vsetín a opačně jedou vlaky v čase dle výlukového jízdního řádu. Upozorňujeme cestující, že ve stanici Hranice na Moravě nebude zajištěna návaznost mezi vlaky ve směru Vsetín a náhradními autobusy ze směru Lipník nad Bečvou a obráceně. Přestup bude u vybraných spojů zajištěn ve stanici Hranice na Moravě město.
Ostatní vlaky pojedou podle pravidelného jízdního řádu. Při průjezdu úsekem, ve kterém bude probíhat výluka, se může jízdní doba vlaků navýšit o cca 10 minut.
Upozorňujeme také na další krátkodobé výluky na Přerovsku:
- ve dnech 4. – 6. 2. a 23. 2. – 27. 2. 2026 omezí výluka mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Moravě také časně ranní a pozdně večerní vlaky Os 3331 a 3334, tyto vlaky budou v úseku s výlukou nahrazené autobusy,
- ve dnech 7. – 9. 2. 2026 omezí výluka mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Moravě kromě těchto dvou časně ranních vlaků (jedou pouze v pracovní den 9. 2. 2026) také dva další pozdně večerní vlaky Os 3235 a 3230 (v sobotu 7. 2. a neděli 8. 2. 2026), které budou v úseku s výlukou také nahrazené autobusy,
- v noci 9./10. 2., 10./11. 2. a 11. / 12. 2. 2026 vždy cca od 19:30 do 05:00 hod. budou v souvislosti se stavebními pracemi nahrazené regionální vlaky v úseku Přerov – Olomouc hl.n. a zpět.
Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny ve všech dotčených stanicích a zastávkách a informace k výluce najdou cestující také na našich stránkách ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Případné dotazy cestujícím zodpoví také operátoři zákaznické linky 221 111 122.
Cestujícím se za komplikace způsobené stavebními pracemi a s nimi související výlukou omlouváme.
