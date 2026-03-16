Zelení: Ničení národních parků i oslabení ČHMÚ. Ministr musí vysvětlit rozvrat svého resortu

Vláda svými kroky systematicky oslabuje ochranu naší krajiny i schopnost státu reagovat na klimatickou krizi. Není to jen útok na přírodu, je to hazard s naším bezpečím a budoucností.
České národní parky i celý resort životního prostředí jsou terčem krátkozrakých finančních škrtů, propouštění a náhlých, nepromyšlených a ničím nepodložených personálních zásahů.
V Krkonošském národním parku má letos provozní příspěvek klesnout ze 145,3 milionu korun na 111,1 milionu korun. Správa potvrdila návrh na zrušení 14 pracovních míst. Podobné tlaky dopadají i na další cenná území. Na Šumavě jde o drastické snížení rozpočtu o víc než 40 % a o rušení míst strážců přírody i dalších pracovníků a pracovnic parku, kteří v první linii pečují o naši krajinu.
Ministr životního prostředí Macinka dal tady parkům knížecí radu – ať si pomohou z rezervních fondů. „Víte, kolik mají na rezervních fondech?“ pravil. Rezervní fond ale není kasička ministerstva na zalepování děr v běžném provozu. Z rezervního fondu nelze krýt mzdové náklady. Tyto prostředky slouží pro mimořádné situace a řešení dopadů klimatické krize – ať už jde o kůrovcové kalamity, extrémní sucha, vichřice nebo rozsáhlé lesní požáry. Ministerstvo jinými slovy nutí parky, aby hazardovaly s naší přírodou a utrácely rezervy určené na krize.
Ministr životního prostředí Igor Červený nečekaně a prakticky s okamžitou platností odvolal ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische. Žádáme i jménem veřejnosti od ministra jasné vysvětlení, proč k této čistce dochází právě teď, uprostřed rozpočtových škrtů. Robin Böhnisch vedl správu od roku 2018 a KRNAP pod jeho vedením dokončil klíčové dokumenty péče o park založené na odbornosti. Cílem tohoto kroku je pravděpodobně jen další destabilizace a oslabení ochrany přírody v naší zemi.
Nejde jen o národní parky. Základní provozní rozpočet Ministerstva životního prostředí je letos podle zveřejněných údajů nižší o půl miliardy korun a ministerstvo současně ruší dalších 38 pracovních míst. Propouštění se má dotknout i Českého hydrometeorologického ústavu, kde podle informací Radiožurnálu dostali pokyn propustit 37 zaměstnanců a zaměstnankyň. Oslabovat tuto instituci v době postupující změny klimatu je naprosto nepochopitelné. Jde o zásahy, které dopadnou na ochranu krajiny, vody, ovzduší, na předpovědi extrémů počasí i výstrahy – tedy na věci, které přímo ovlivňují bezpečí, zdraví a kvalitu života lidí v této zemi.
Vláda se ráda zaklíná tím, že místo klimatu chrání přírodu. Tady máme praktickou ukázku její politiky: škrty, politické čistky a oslabování klíčových odborných institucí. Vláda zároveň nepochopitelně oslabuje podporu energetických úspor. Terčem této asociální a antiekologické politiky tak není jen klima a příroda, ale i české domácnosti, které vláda nechává propadat do energetické chudoby.
Ochrana přírody a klimatu nesmí být první položkou, na které se krátkozrace šetří, ale naopak naší největší investicí. Zdravá, odolná krajina a fungující ekosystémy jsou naším nejdůležitějším spojencem v nejisté době. Pojďme společně usilovat o politiku, která přírodu nevnímá jako účetní položku, ale jako základ pro bezpečný, spravedlivý a kvalitní život nás všech i budoucích generací.
